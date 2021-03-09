У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки. На основі неї має з'явитись і стратегія інформаційної безпеки. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк.

Читайте також Засоби масового знищення, – Данілов про проросійські ЗМІ

Що кажуть в Офісі Президента

Костюк наголосив, що інформація – це зброя.

Основне завдання – знайти золоту середину між свободою слова, її захистом і в той же час – захистом інформаційної безпеки, до того ж коли ми перебуваємо у стадії війни,

– заявив Костюк.

Радник акцентував, що тепер критерієм незалежності та об'єктивності ЗМІ чомусь стала опозиційність до влади. Тому політик вважає, що треба співпрацювати, адже інтереси держави та медіа щодо безпеки країни не відрізняються.

Коли представлять стратегію інформаційної безпеки

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що розробка стратегії триває, тож невдовзі її покажуть людям.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відзначив, що для інформаційної безпеки важлива медіаграмотність громадян. За словами політика, цим питанням наразі займаються кілька українських міністерств.

Зверніть увагу! РНБО 2 лютого застосувала санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Відтак телеканали Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували. Однак були докази про фінансування цих ЗМІ з окупованих територій.