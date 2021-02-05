Знайшли заміну: після закриття каналів Медведчука люди стали дивитися інше проросійське ЗМІ
Телеканали кума Володимира Путіна Віктора Медведчука припинили мовлення 2 лютого. Однак українці вже знайшли гідну заміну медведчуківським ЗМІ й почали більше дивитися канал "НАШ".
Источник:Детектор медіа
Його частка у перший день після відключення ZIK, NewsOne і "112 Україна" зросла у понад 3,5 раза. Про це свідчать дані агенції Vizeum Ukraine, що є у доступі "Детектор медіа".
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Як змінилися рейтинги телеканалу "НАШ"
- Ще 2 лютого, тобто до рішення РНБО, канал "НАШ" мав частку 0,47% за аудиторією старше 18 років.
- А от вже 3 лютого частка сягнула 1,72%.
Але це ще не все. За даними видання, у великих містах з населенням понад 50 тисяч людей канал вийшов у лідери з часткою 2,65%.
Що відомо про телеканал "НАШ"?Засновником телеканалу "НАШ" є екснардеп Євгеній Мураєв, відомий своєю прокремлівською позицією. Канал неодноразово штрафувала Нацрада з питань телебачення і радіомовлення через численні порушення. Чи не найбільшого галасу наробив антиукраїнський ролик каналу під назвою "Наша (не) залежність". Відео створює образ негативних наслідків від виборів 1 грудня 1991 року всеукраїнського референдуму. Тоді 90,32% громадян підтримали незалежність України.
Зауважимо, що рейтинги зросли не лише у каналу "НАШ", але й у "Прямого". Його частка зросла з 1,31% до 2,2%. Телеканал "Прямий" пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком.
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Що варто знати про блокування каналів Медведчука
- 2 лютого РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років.
- Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.
- Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські служби збирали інформацію протягом 8 місяців. За словами Данілова, вже тоді було зрозуміло, що "це не засоби масової інформації, а суто пропагандистська машина Росії".
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