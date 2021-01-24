В Харькове в воскресенье, 24 января, почтили память Геннадия Кернеса. В 40 день после смерти политика отслужили заупокойный молебен и провели флешмоб.

Церемония состоялась на Аллее почетных граждан на городском кладбище №2 в Харькове, где похоронен Кернес. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Почтить память Кернеса пришли его родные и коллеги. Они возложили цветы на могилу политика.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов рассказал, что власть должна продолжить все проекты, которые начал Кернес.

Что известно о флешмобе в Харькове

Кроме того, в Харькове состоялся флешмоб, посвященный Кернесу.

В нем приняли участие около 900 автомобилей.

Когда стемнело, они выстроились в символ победы – латинскую букву "V". Этот символ часто использовал Кернес.

Что известно о смерти Кернеса