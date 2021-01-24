Знак победы и огни: в Харькове провели флешмоб, посвященный Кернесу
В Харькове в воскресенье, 24 января, почтили память Геннадия Кернеса. В 40 день после смерти политика отслужили заупокойный молебен и провели флешмоб.
Церемония состоялась на Аллее почетных граждан на городском кладбище №2 в Харькове, где похоронен Кернес. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Актуально Месяц выводили из комы: друг рассказал о последних месяцах Кернеса
Почтить память Кернеса пришли его родные и коллеги. Они возложили цветы на могилу политика.
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов рассказал, что власть должна продолжить все проекты, которые начал Кернес.
Что известно о флешмобе в Харькове
- Кроме того, в Харькове состоялся флешмоб, посвященный Кернесу.
- В нем приняли участие около 900 автомобилей.
- Когда стемнело, они выстроились в символ победы – латинскую букву "V". Этот символ часто использовал Кернес.
Что известно о смерти Кернеса
- 17 декабря 2020 года Кернес умер в берлинской клинике "Шарите".
- Мэр находился там несколько месяцев.
- Сначала Кернеса доставили туда, чтобы лечить его от коронавируса.
- Впоследствии политик впал в кому.
- В последние дни жизни Кернес жаловался на боли в сердце.
- Похоронили политика в Харькове.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter