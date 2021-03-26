Значительного роста пока не будет, – политолог пояснил, что повлияло на рейтинг Зеленского
Блокировка телеканалов, которые связаны с Виктором Медведчуком, повлияла на обновленный рейтинг Владимира Зеленского. В то же время санкции СНБО могли поспособствовать увеличению поддержки президента.
Источник:24 канал
Об этом рассказал политолог Олег Саакян. Он объяснил, как избиратели могли изменить свою позицию по поддержке власти именно из-за последних решений СНБО.
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Поддержка президента избирателями
"Ситуация с телеканалами, их блокирование прежде всего, имела результат. Ее прогнозировали и уже фиксировали, что это остановит падение рейтингов и позволит "отыграться", – сказал политолог.
Олег Саакян пояснил, что соответствующие действия способствовали так называемому перетоку, в частности тех, кто поддерживал пророссийские политические силы, ведь часть из них увидела "сильный шаг" Зеленского.
Так же с патриотической среды – часть избирателей, которая отдавала голос Зеленскому, но начала разочаровываться – благодаря санкциям Совета нацбезопасности и обороны могла снова благосклонно отнестись к президенту, добавил Саакян.
Значительного роста рейтинга Зеленского в ближайшее время мы не увидим. Каскад действий (СНБО – 24 канал) привел максимум к этому росту. Сейчас нужно делать яркие шаги,
– считает политолог.
По мнению Олега Саакяна, для президента, который почти 2 года занимает должность, не терять соответствующий рейтинг – это уже неплохой результат, ведь обеспечивать его слишком сложно.
Олег Саакян прокомментировал новый рейтинг политиков: смотрите видео
Последний опрос относительно рейтинга политиков: коротко
- Большинство украинцев готовы голосовать за действующего лидера Владимира Зеленского, если бы в ближайшее время в Украине прошли выборы президента.
- 24,7% тех, кто намерен принять участие в выборах и уже определился с кандидатом, поддержали бы Владимира Зеленского.
- В тройку лидеров вошел бы пророссийский кандидат Юрий Бойко, а его главным соперником мог бы быть лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.
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