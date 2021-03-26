Блокировка телеканалов, которые связаны с Виктором Медведчуком, повлияла на обновленный рейтинг Владимира Зеленского. В то же время санкции СНБО могли поспособствовать увеличению поддержки президента.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян. Он объяснил, как избиратели могли изменить свою позицию по поддержке власти именно из-за последних решений СНБО.

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Поддержка президента избирателями

"Ситуация с телеканалами, их блокирование прежде всего, имела результат. Ее прогнозировали и уже фиксировали, что это остановит падение рейтингов и позволит "отыграться", – сказал политолог.

Олег Саакян пояснил, что соответствующие действия способствовали так называемому перетоку, в частности тех, кто поддерживал пророссийские политические силы, ведь часть из них увидела "сильный шаг" Зеленского.

Так же с патриотической среды – часть избирателей, которая отдавала голос Зеленскому, но начала разочаровываться – благодаря санкциям Совета нацбезопасности и обороны могла снова благосклонно отнестись к президенту, добавил Саакян.

Значительного роста рейтинга Зеленского в ближайшее время мы не увидим. Каскад действий (СНБО – 24 канал) привел максимум к этому росту. Сейчас нужно делать яркие шаги,

– считает политолог.

По мнению Олега Саакяна, для президента, который почти 2 года занимает должность, не терять соответствующий рейтинг – это уже неплохой результат, ведь обеспечивать его слишком сложно.

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