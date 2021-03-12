Зламав коханій шию: на Одещині в селі пара святкувала 8 березня
В Одеській області в селі пара святкувала 8 березня. Жінка приревнувала кавалера до іншої, а він їй зламав шию.
Источник:Нацполіція
Подія сталась на околиці одного з сіл Великодальницької об’єднаної територіальної громади. Після застілля жінка влаштувала чоловіку скандал через телефонну розмову з іншою.
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П’яний чоловік не витримав образи й побив свою другу половинку до смерті. Він зламав нещасній шию.
Місце злочину / Фото Нацполіції
Про вбивство дізнались не одразу
Про злочин він не зізнався. Про те, що жінка померла насильницькою смертю дізнались під час судово-медичні експерти.
Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу,
– йдеться у висновку.
Після цього чоловік таки зізнався у скоєному. Йому загрожує тюрма.
Затриманий вбивця / Фото Нацполіції
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