В Одеській області в селі пара святкувала 8 березня. Жінка приревнувала кавалера до іншої, а він їй зламав шию.

Подія сталась на околиці одного з сіл Великодальницької об’єднаної територіальної громади. Після застілля жінка влаштувала чоловіку скандал через телефонну розмову з іншою.

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П’яний чоловік не витримав образи й побив свою другу половинку до смерті. Він зламав нещасній шию.

Місце злочину / Фото Нацполіції

Про вбивство дізнались не одразу

Про злочин він не зізнався. Про те, що жінка померла насильницькою смертю дізнались під час судово-медичні експерти.

Постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребтової артерії та крововиливу,

– йдеться у висновку.

Після цього чоловік таки зізнався у скоєному. Йому загрожує тюрма.

Затриманий вбивця / Фото Нацполіції

На Одещині чоловік вбив кохану на 8 березня: дивіться відео