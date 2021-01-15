Зять Медведчука возглавил крупную компанию в России: детали
Андрей Рюмин – зять Виктора Медведчука – занял должность исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Россети". Это крупнейшая электросетевая компания на территории России.
Экс-гендиректор "Россетей" Павел Ливинский досрочно прекратил свои полномочия. Об этом сообщает российский Интерфакс.
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"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.
Что известно о карьере Рюмина
- Свою карьеру в "Россетях" Рюмин начал как заместитель Ливинского.
- Впоследствии зять Медведчука занимал пост главы ПАО "Россети Ленэнерго".
- Кроме того, Рюмин занимается бизнесом в других сферах. В 2019 году зять Медведчука стал бизнес-партнером московского застройщика Павла Тё.
- Рюмин также является совладельцем ООО "Прайм-Инвест" – компании, которая занимается недвижимостью.
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