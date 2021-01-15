Андрей Рюмин – зять Виктора Медведчука – занял должность исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Россети". Это крупнейшая электросетевая компания на территории России.

Экс-гендиректор "Россетей" Павел Ливинский досрочно прекратил свои полномочия. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

Что известно о карьере Рюмина

Свою карьеру в "Россетях" Рюмин начал как заместитель Ливинского.

Впоследствии зять Медведчука занимал пост главы ПАО "Россети Ленэнерго".

Кроме того, Рюмин занимается бизнесом в других сферах. В 2019 году зять Медведчука стал бизнес-партнером московского застройщика Павла Тё.

Рюмин также является совладельцем ООО "Прайм-Инвест" – компании, которая занимается недвижимостью.

Обратите внимание! С Ириной Медведчук Рюмин женился еще в 2006 году. Тогда о женихе почти никто ничего не знал. Было известно только то, что он происходит из профессорской семьи.