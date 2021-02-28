У Мелітопольському районі Запорізької області ввечері 27 лютого трапилася смертельна ДТП. Внаслідок неї 2 чоловіків загинули та ще 2 – постраждали.

Деталі ДТП

Інцидент трапився близько 20:00 на автошляху Харків – Сімферополь.

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Водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя у напрямку селища Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Tundra.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Audi А6 загинули на місці події. Ними виявилися чоловіки віком 47 та 46 років з Якимівки.

Водій та пасажир іншого автомобіля, мешканці Мелітополя віком 52 та 54 роки, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх відвезли у місцеву лікарню.



У Запорізькій області в ДТП загинуло 2 людей

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху та розпочали досудове засідання.

Зверніть увагу! Поліція звертається до свідків ДТП та осіб, які володіють відеозаписами з реєстраторів автомобілів, із проханням відгукнутись та звернутись за телефонами: (0619) 44-80-02; (0619) 42-66-61, 097 594 97 98 (чергова частина), 067 613 83 15 або 102.