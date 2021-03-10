Зимуют в холодильниках: в Харькове реабилитируют летучих мышей со всей Украины
В Харькове биологи на протяжении 8 лет заботятся о краснокнижных животных. В частности, Центр реабилитации рукокрылых уже спас более 17 тысяч летучих мышей.
Источник:24 канал
Энтузиазм харьковских биологов оказался настолько мощным, что сети реабилитационных мини-центров вскоре должны появиться и в других регионах страны. Однако пока найденных рукокрылых зимой везут на передержку в Харьков.
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В Центре реабилитации рукокрылых в холодильниках зимуют 3 тысячи летучих мышей. Раз в месяц их будят на обед.
Мы кормим ослабленных, а те, которые уже набрали вес и могут продолжить зимовку, находятся в холодильнике, где спят в мешочках,
– рассказала соучредительница центра Алена Прилуцкая.
По ее словам, летучие мыши спят там не все время, так как каждый месяц в центре проводят проверку. В частности, их взвешивают и решают, нуждаются ли существа в дополнительной пище.
Летучие мыши спят в мешочках / Фото 24 канала
В Центре реабилитации рукокрылых ежедневно кормят до 300 летучих мышей. Волонтеры шутят, что из одних рук научились кормить сразу 7 ртов.
Что известно о Центре реабилитации
Центр реабилитации рукокрылых основали 8 лет назад Алена Прилуцкая и Антон Власенко. Тогда биологи заполняли летучими мышами собственные холодильники, а теперь – имеют целый отель. С помещением и закупкой необходимого оборудования им помогли благотворители
За эти 8 лет спасено уже более 16,5 тысяч летучих мышей. И с каждым годом их становится каждый раз больше, летучих мышей привозят со всей Украины: это и Херсон, и Днепр, и Запорожье, и Львов,
– рассказала Алена Прилуцкая.
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В декабре 2020 года Центр получил крупнейшую партию новых постояльцев – тысячу мышей передали из Днепра. Они должны были спать до весны, однако неожиданно и для них, и для владельцев квартиры место зимовки обнаружили в обшивке балкона.
Летучие мыши в обшивке балкона / Фото МВД
Приют – не единственная функция центра
В Центре реабилитации рукокрылых существам выдают паспорта – кольца с номерами животного. Из 27 видов рукокрылых здесь все знают о 9. Некоторых даже отправляли к стоматологу.
Наша ветеринар Анастасия Доманская делает очень интересные операции – это и вправление грыжи, и с зубами были у них проблемы, с деснами, даже принимала роды у летучих мышей,
– рассказала владелица Центра.
Летом реабилитация летучих мышей проходит в Бет-коллайдере – специальный вольер для полетов построили на территории экопарка. В то же время для тех, кто уже никогда не взлетит, есть санаторий.
Специальный вольер для летучих мышей / Фото 24 канала
Миссия волонтеров – познакомить с летучими мышами взрослых и детей, развеять все вампирские мифы, а теперь – и о COVID-19. По словам Антона Власенко, рассказы о том, что летучие мыши пьют кровь, цепляются за волосы и летят на белое – всего лишь выдумки.
Как обращаться с летучими мышами
Уже весной большие группы летучих мышей впервые вернутся в свои области. В Харькове уже несколько лет для рукокрылых устраивают выпускной – здоровых и откормленных выпускают в природу. Летучих мышей ни в коем случае нельзя держать как домашних любимцев.
Для того, чтобы не навредить существам и избежать их укусов, стоит знать несколько правил поведения:
- летучую мышь можно брать только в рукавицах;
- поить ее и кормить можно исключительно насекомыми;
- если вы взяли летучую мышь на передержку зимой, то ее нужно держать только в холодильнике на нижней полке.
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В 2021 году Центр реабилитации нуждается в волонтерской поддержке. Сейчас корм для летучих мышей покупают исключительно за деньги благотворителей.
В то же время в ближайшее время в нескольких областях Украины появятся похожие мини-центры – сеть приютов для летучих мышей будут открывать волонтеры.
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