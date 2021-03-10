В Харькове биологи на протяжении 8 лет заботятся о краснокнижных животных. В частности, Центр реабилитации рукокрылых уже спас более 17 тысяч летучих мышей.

Энтузиазм харьковских биологов оказался настолько мощным, что сети реабилитационных мини-центров вскоре должны появиться и в других регионах страны. Однако пока найденных рукокрылых зимой везут на передержку в Харьков.

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В Центре реабилитации рукокрылых в холодильниках зимуют 3 тысячи летучих мышей. Раз в месяц их будят на обед.

Мы кормим ослабленных, а те, которые уже набрали вес и могут продолжить зимовку, находятся в холодильнике, где спят в мешочках,

– рассказала соучредительница центра Алена Прилуцкая.

По ее словам, летучие мыши спят там не все время, так как каждый месяц в центре проводят проверку. В частности, их взвешивают и решают, нуждаются ли существа в дополнительной пище.



Летучие мыши спят в мешочках / Фото 24 канала

В Центре реабилитации рукокрылых ежедневно кормят до 300 летучих мышей. Волонтеры шутят, что из одних рук научились кормить сразу 7 ртов.

Что известно о Центре реабилитации

Центр реабилитации рукокрылых основали 8 лет назад Алена Прилуцкая и Антон Власенко. Тогда биологи заполняли летучими мышами собственные холодильники, а теперь – имеют целый отель. С помещением и закупкой необходимого оборудования им помогли благотворители

За эти 8 лет спасено уже более 16,5 тысяч летучих мышей. И с каждым годом их становится каждый раз больше, летучих мышей привозят со всей Украины: это и Херсон, и Днепр, и Запорожье, и Львов,

– рассказала Алена Прилуцкая.

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В декабре 2020 года Центр получил крупнейшую партию новых постояльцев – тысячу мышей передали из Днепра. Они должны были спать до весны, однако неожиданно и для них, и для владельцев квартиры место зимовки обнаружили в обшивке балкона.



Летучие мыши в обшивке балкона / Фото МВД

Приют – не единственная функция центра

В Центре реабилитации рукокрылых существам выдают паспорта – кольца с номерами животного. Из 27 видов рукокрылых здесь все знают о 9. Некоторых даже отправляли к стоматологу.

Наша ветеринар Анастасия Доманская делает очень интересные операции – это и вправление грыжи, и с зубами были у них проблемы, с деснами, даже принимала роды у летучих мышей,

– рассказала владелица Центра.

Летом реабилитация летучих мышей проходит в Бет-коллайдере – специальный вольер для полетов построили на территории экопарка. В то же время для тех, кто уже никогда не взлетит, есть санаторий.



Специальный вольер для летучих мышей / Фото 24 канала

Миссия волонтеров – познакомить с летучими мышами взрослых и детей, развеять все вампирские мифы, а теперь – и о COVID-19. По словам Антона Власенко, рассказы о том, что летучие мыши пьют кровь, цепляются за волосы и летят на белое – всего лишь выдумки.

Как обращаться с летучими мышами

Уже весной большие группы летучих мышей впервые вернутся в свои области. В Харькове уже несколько лет для рукокрылых устраивают выпускной – здоровых и откормленных выпускают в природу. Летучих мышей ни в коем случае нельзя держать как домашних любимцев.

Для того, чтобы не навредить существам и избежать их укусов, стоит знать несколько правил поведения:

летучую мышь можно брать только в рукавицах;

поить ее и кормить можно исключительно насекомыми;

если вы взяли летучую мышь на передержку зимой, то ее нужно держать только в холодильнике на нижней полке.

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В 2021 году Центр реабилитации нуждается в волонтерской поддержке. Сейчас корм для летучих мышей покупают исключительно за деньги благотворителей.

В то же время в ближайшее время в нескольких областях Украины появятся похожие мини-центры – сеть приютов для летучих мышей будут открывать волонтеры.