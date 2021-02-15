В Украине уже вторую неделю бушуют снегопады и морозы. Однако синоптики уверяют, что такая погода уже недолго продержится в нашей стране, а зима закончится согласно календарю.

Когда в Украине закончится зимняя погода

После 20 февраля в Украине резко потеплеет. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе – было -20, потом +7 градусов. Однако зима закончится в свои сроки,

– сказала синоптик.

Она также добавила, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов".

Какой будет погода до 20 февраля

►С 16 февраля в Украине прогнозируют сильные морозы. На северо-востоке ночью столбики термометров опустятся до -26 градусов, а днем – -8...-13 градусов.

►16 – 17 февраля существенных осадков не прогнозируют. Небольшой снег возможен только в Житомирской и Винницкой областях.

►18 – 19 февраля в Украине снова будет снежно.

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