В Україні вже другий тиждень лютують снігопади та морози. Однак синоптики переконують, що така погода вже недовго протримається у нашій країні, а зима закінчиться згідно з календарем.

Коли в Україні закінчиться зимова погода

Після 20 лютого в Україні різко потепліє. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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Друга половина лютого буде абсолютно протилежною тому, що ми бачимо зараз. Різко підвищиться температура повітря після 20 числа. Приблизно як було в січні – було -20, потім +7 градусів. Проте зима закінчиться у свої терміни,

– сказала синоптикиня.

Вона також додала, що ознаки потепління можна помітити вже зараз. Наприклад, сніг, який засипав Україну в ці дні, "не дуже мокрий, він розсипчастий". Це вказує на те, що "немає холодних процесів".

Якою буде погода до 20 лютого

►З 16 лютого в Україні прогнозують сильні морози. На північному сході вночі стовпчики термометрів опустяться до -26 градусів, а вдень – -8...-13 градусів.

►16 – 17 лютого істотних опадів не прогнозують. Невеликий сніг можливий лише у Житомирській та Вінницькій областях.

►18 – 19 лютого в Україні знову сніжитиме.

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