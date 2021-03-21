Зима не отпускает: Украину снова накроют снегопады – перечень регионов
Потепление в Украине продолжалось относительно недолго. С понедельника, 22 марта, большинство регионов снова накроют снегопады. В течение недели в стране будет удерживаться прохлада.
Источник:Укргидрометцентр
В каких регионах Украины на следующей неделе будет идти снег, а где будет прояснение – читайте дальше.
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Погода в Украине 22 марта
На Западе и Севере в понедельник, 22 марта, прогнозируют облачную погоду, в остальных регионах будет ясно. К снегу или мокрому снегу с дождем стоит подготовиться жителям таких областей:
- Волынской;
- Львовской;
- Тернопольской;
- Ровненской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Киевской,
- Житомирской;
- Хмельницкой;
- Черновицкой;
- Ивано-Франковской;
- Закарпатской.
Дневная температура будет колебаться в районе +2... +7 градусов. А вот ночью столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.
Погода в Украине 23 марта
Во вторник, 23 марта, ситуация несколько изменится. В большинстве областей на Западе ожидается прояснение, а вот остальную территорию Украины снова накроют осадки.
Днем синоптики прогнозируют по Украине от +3 до +8 градусов, зато ночью столбики термометров покажут от -5 до +2 градусов.
Погода в Украине 24-25 марта
В среду и четверг, 24-25 марта, непогода накроет Центр, Восток и Юг Украины. Зато на Западе и Севере – будет ясно и без осадков. Снегопады прогнозируют на:
- Черкасщине;
- Харьковщине;
- Кировоградщине;
- Николаевщине;
- Одессщине;
- Херсонщине;
- Полтавщине;
- Харьковщине;
- Луганщине;
- Донетчине;
- Днепропетровщине;
- в Запорожской области;
- в оккупированном Крыму.
В эти дни в Украине несколько потеплеет, синоптики прогнозируют от +3 до +9 градусов, а ночная температура все еще будет колебаться в пределах от -5 до +2.
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