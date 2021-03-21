Потепление в Украине продолжалось относительно недолго. С понедельника, 22 марта, большинство регионов снова накроют снегопады. В течение недели в стране будет удерживаться прохлада.

В каких регионах Украины на следующей неделе будет идти снег, а где будет прояснение – читайте дальше.

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Погода в Украине 22 марта

На Западе и Севере в понедельник, 22 марта, прогнозируют облачную погоду, в остальных регионах будет ясно. К снегу или мокрому снегу с дождем стоит подготовиться жителям таких областей:

Волынской;

Львовской;

Тернопольской;

Ровненской;

Сумской;

Черниговской;

Киевской,

Житомирской;

Хмельницкой;

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Закарпатской.

Дневная температура будет колебаться в районе +2... +7 градусов. А вот ночью столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.

Погода в Украине 23 марта

Во вторник, 23 марта, ситуация несколько изменится. В большинстве областей на Западе ожидается прояснение, а вот остальную территорию Украины снова накроют осадки.

Обратите внимание! Будет идти снег везде, кроме Волынской, Ровненской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой областей и оккупированного Крыма.

Днем синоптики прогнозируют по Украине от +3 до +8 градусов, зато ночью столбики термометров покажут от -5 до +2 градусов.

Погода в Украине 24-25 марта

В среду и четверг, 24-25 марта, непогода накроет Центр, Восток и Юг Украины. Зато на Западе и Севере – будет ясно и без осадков. Снегопады прогнозируют на:

Черкасщине;

Харьковщине;

Кировоградщине;

Николаевщине;

Одессщине;

Херсонщине;

Полтавщине;

Харьковщине;

Луганщине;

Донетчине;

Днепропетровщине;

в Запорожской области;

в оккупированном Крыму.

В эти дни в Украине несколько потеплеет, синоптики прогнозируют от +3 до +9 градусов, а ночная температура все еще будет колебаться в пределах от -5 до +2.