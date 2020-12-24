Погода зимой будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель. Зато февраль может быть холодным. Синоптики предполагают, что зима в этом году не будет такой теплой, как прошлая.

Первый месяц зимы закончится оттепелью. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Декабрь

Синоптики обещают в конце месяца морозные дни. Хотя 24–25 декабря на дорогах может быть ледяной дождь и гололедица, особенно в Киеве. Поэтому водителей призывают быть осмотрительными. На севере, в горах, в Винницкой и Черкасской областях будет падать снег.

На новогодние праздники Украину охватит оттепель. Так, температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля. Хотя ночью страну накроют небольшие морозы. Также синоптики прогнозируют обильные дожди и мокрый снег.

Холоднее всего будет в Киеве и Днепре . К слову, максимальная температура в столице на праздник будет +1 градус.

и . К слову, максимальная температура в столице на праздник будет +1 градус. В Одессе температура воздуха будет достигать +5 градусов, во Львове – +8.

Заснеженные лавочки / Фото 24 канала

Январь

В начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров преимущественно будут выше нуля. Хотя на Рождество прогнозируют до -5 градусов. После в Украине постепенно потеплеет до +4...+5. Такая погода продержится до 13 января.

Кстати, на Рождество осадков не прогнозируют, однако снег будет падать перед ним. Кстати, будет идти снег также в середине января.



На новогодние праздники прогнозируют оттепель / Фото 24 канала

Февраль

В феврале также будет морозная погода. Кстати, этот месяц может быть самым холодным за всю зиму. Так, в начале февраля столбики термометров будут опускаться до -14 градусов. После 10 февраля температура воздуха будет держаться на уровне нуля.

Также в первой декаде месяца обещают обильный снег, а в конце – снег с дождем.

Что говорят в "Укргидрометцентре"

По информации синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, среднемесячная температура зимой будет немного отклоняться от общей нормы. Это значит, что могут быть как морозы, так и тепло.

Однако Голеня отметила, что расчеты климатических моделей не указывают, что зима будет такой же теплой, как и в прошлом году.



Снег в парке / Фото 24 канала

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