Каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые связывают с Виктором Медведчуком, после решения СНБО о блокировании перешли в онлайн. Они продолжают вещание не только в ютубе, но и в других соцсетях.

Согласно данным ОПОРЫ, медведчуковские СМИ после блокировки значительно активизировались в фейсбуке.

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Известно, что каналы вели страницы в фейсбуке еще до решения СНБО.

Когда создали страницы ZIK, NewsOne и "112 Украина"

в августе 2010 года создали страницу в фейсбуке ZIKу;

в июле 2011 года – NewsOne;

в сентябре 2013 года – "112 Украина".

Как изменилась активность каналов в соцсетях

По состоянию на 22 февраля 2021 года вместе страницы этих СМИ имели почти 1,2 миллиона подписчиков. В феврале, то есть после санкций СНБО, специалисты заметили значительный рост трансляции политической рекламы с фейсбук-страниц всех трех медиаресурсов.

Кроме того, ОПОРА проанализировала активность и популярность фейсбук-страниц телеканалов за последние 6 месяцев. После роста количества рекламных сообщений, транслировали эти страницы, количество подписчиков на их страницах быстро и существенно возросла.

Примечательно, что на каждый из ютуб-каналов всех трех медиаресурсов после запрета вещания на телевидении подписались по 30 тысяч пользователей.



Как менялось количество подписчиков / Фото ОПОРА



Прирост аудитории ютуб-каналов / Фото ОПОРА

Блокировка каналов Медведчука: главное

2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день СМИ прекратили работу.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины дала рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций.

Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.

Обратите внимание! Телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" пытаются вернуться в эфир и обойти блокировку. Как рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые называли себя "Медиахолдинг "Новости", после блокировки создали ООО с таким же названием.