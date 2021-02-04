Почему заблокировали ZIK, NewsOne и 112: как россияне финансировали каналы Медведчука
Телеканалы Виктора Медведчука ZIK, NewsOne и "112 Украина" получали деньги от российских структур, говорят правоохранители. Сколько и каким образом – читайте в нашем материале.
Источник: 24 канал
Журналисты сообщают, что по данным СБУ и СНБО, телеканалы Тараса Козака финансировались российскими компаниями, которые сотрудничают с боевиками на оккупированных территориях ОРДЛО. Все, что об этом известно мы собрали в одном материале.
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Почему прекратили трансляцию канала "112 Украина", ZIK и NewsOne?
Потому что вечером 2 февраля Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении формального владельца этих каналов депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Ну, и на его медиаактивы также.
Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала
Тарас Козак назвал решение о санкциях очевидным фактом цензуры и "политической расправой со стороны президента Зеленского".
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заверила, что блокирование телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова.
По ее словам, "112 Украина", ZIK и NewsOne "давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещения по крайней мере двух точек зрения".
Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России,
– заявила Мендель.
Сам глава государства впоследствии отметил, что решение о санкциях было четко обоснованное из-за финансирования из России и сотрудничество с террористическими организациями.
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Как каналы Медведчука связаны с террористами?
Во-первых, информационной политикой.
Мониторинг передач этих телеканалов, проведенный "Детектор медиа" показал, что все они регулярно транслируют манипулятивной информацию, повторяя много тезисов российской пропаганды о войне на Донбассе, аннексии Крыма и других событиях в Украине.
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За популяризацию и пропаганду страны-агрессора, использование языка ненависти и призывов к агрессивной войне телеканал NewsOne получил более десяти предупреждений и штрафов от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Канал "112 Украина" таких предупреждений получил чуть меньше – шесть, канал ZIK – пять.
Во-вторых, деньгами. По данным Украинской правды, "112 Украина", ZIK и NewsOne финансирует ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в оккупированных регионах Донбасса.
Что такое ТД "Донские угли"?
Это компания, которая по информации СМИ, создана при активном участии Виктора Медведчука и заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.
По информации Восточной правозащитной группы она была создана специально для того, чтобы контролировать добычу угля на оккупированных территориях и его продажу на территорию России.
Кроме того, одной из целей создания этой компании блогеры из ОРДЛО называют ведение пропагандистской работы среди местного населения оккупированных территорий. В частности, компания должна предотвращать возможные беспорядки и забастовки людей, привлеченных к работе в угольной отрасли.
Как происходило финансирование каналов?
Правоохранители подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс", "Министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями работали вместе.
Что известно о ГП "Торговый дом" Восточный Энерго-Альянс "?
Эта незаконная структура подконтрольная руководству боевиков давно реализует незаконные схемы по добыче и продаже угля на оккупированных территориях.
В частности, в 2015 году из ОРДЛО нелегально вывезли около 1,3 миллиона тонн антрацита, а в 2016 году в Россию с оккупированных территорий нелегально вывезли более 940 тысяч тонн каменного угля антрацитовой группы. ГП "Восточный Энерго-Альянс" был в списке активных реализаторов этих схем.
Кроме того, именно эта незаконная структура является одним из кураторов нелегальной заготовки и реализации металлолома в так называемой "ЛНР". По данным СМИ, ключевые направления сбыта – Россия и Турция.
Эти незаконные структуры создали механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР". Полученные доходы они использовали для совершения террористических актов, а также поддержания деятельности псевдореспублики.
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По информации источников 24 канала, схема финансирования была хорошо задокументирована еще в конце 2018 года. Правда, тогда фигурировали другие названия компаний, через которые руководство каналов получало деньги, однако схема остается та же.
Финансирование организовали через "яму" – нелегальную компанию, которая занимается обналичиванием, отмыванием денег и реализацией запрещенных переводов. В Киеве работа "ямы" была прикрыта деятельностью одного банка. Схема простая и примитивная: представитель канала заходил в офис "ямы", брал сумку денег и нес ее на канал,
– объяснили 24 каналу.
По информации источников, в 2018 году один канал из этой "ямы" получал от 2 миллионов гривен в месяц. Все операции осуществлялись наличными. Чтобы доказать связь источников финансирования с каналами Медведчука нужны были время и кропотливая работа. В 2018 году, когда планировалась операция по ограничению работы этих пропагандистских ресурсов, их планировали обвинить в уклонении от уплаты налогов, а не в связи с российскими структурами. Впрочем, эта операция, в конце концов, так и не состоялась.
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