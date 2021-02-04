Телеканалы Виктора Медведчука ZIK, NewsOne и "112 Украина" получали деньги от российских структур, говорят правоохранители. Сколько и каким образом – читайте в нашем материале.

Источник: 24 канал

Журналисты сообщают, что по данным СБУ и СНБО, телеканалы Тараса Козака финансировались российскими компаниями, которые сотрудничают с боевиками на оккупированных территориях ОРДЛО. Все, что об этом известно мы собрали в одном материале.

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Почему прекратили трансляцию канала "112 Украина", ZIK и NewsOne?

Потому что вечером 2 февраля Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении формального владельца этих каналов депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Ну, и на его медиаактивы также.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала

Тарас Козак назвал решение о санкциях очевидным фактом цензуры и "политической расправой со стороны президента Зеленского".

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заверила, что блокирование телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова.

По ее словам, "112 Украина", ZIK и NewsOne "давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещения по крайней мере двух точек зрения".

Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России,

– заявила Мендель.

Сам глава государства впоследствии отметил, что решение о санкциях было четко обоснованное из-за финансирования из России и сотрудничество с террористическими организациями.

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Как каналы Медведчука связаны с террористами?

Во-первых, информационной политикой.

Мониторинг передач этих телеканалов, проведенный "Детектор медиа" показал, что все они регулярно транслируют манипулятивной информацию, повторяя много тезисов российской пропаганды о войне на Донбассе, аннексии Крыма и других событиях в Украине.

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За популяризацию и пропаганду страны-агрессора, использование языка ненависти и призывов к агрессивной войне телеканал NewsOne получил более десяти предупреждений и штрафов от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Канал "112 Украина" таких предупреждений получил чуть меньше – шесть, канал ZIK – пять.

Во-вторых, деньгами. По данным Украинской правды, "112 Украина", ZIK и NewsOne финансирует ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в оккупированных регионах Донбасса.

Что такое ТД "Донские угли"?

Это компания, которая по информации СМИ, создана при активном участии Виктора Медведчука и заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.



По информации Восточной правозащитной группы она была создана специально для того, чтобы контролировать добычу угля на оккупированных территориях и его продажу на территорию России.



Кроме того, одной из целей создания этой компании блогеры из ОРДЛО называют ведение пропагандистской работы среди местного населения оккупированных территорий. В частности, компания должна предотвращать возможные беспорядки и забастовки людей, привлеченных к работе в угольной отрасли.

Как происходило финансирование каналов?

Правоохранители подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс", "Министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями работали вместе.

Что известно о ГП "Торговый дом" Восточный Энерго-Альянс "?

Эта незаконная структура подконтрольная руководству боевиков давно реализует незаконные схемы по добыче и продаже угля на оккупированных территориях.



В частности, в 2015 году из ОРДЛО нелегально вывезли около 1,3 миллиона тонн антрацита, а в 2016 году в Россию с оккупированных территорий нелегально вывезли более 940 тысяч тонн каменного угля антрацитовой группы. ГП "Восточный Энерго-Альянс" был в списке активных реализаторов этих схем.



Кроме того, именно эта незаконная структура является одним из кураторов нелегальной заготовки и реализации металлолома в так называемой "ЛНР". По данным СМИ, ключевые направления сбыта – Россия и Турция.

Эти незаконные структуры создали механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР". Полученные доходы они использовали для совершения террористических актов, а также поддержания деятельности псевдореспублики.

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По информации источников 24 канала, схема финансирования была хорошо задокументирована еще в конце 2018 года. Правда, тогда фигурировали другие названия компаний, через которые руководство каналов получало деньги, однако схема остается та же.

Финансирование организовали через "яму" – нелегальную компанию, которая занимается обналичиванием, отмыванием денег и реализацией запрещенных переводов. В Киеве работа "ямы" была прикрыта деятельностью одного банка. Схема простая и примитивная: представитель канала заходил в офис "ямы", брал сумку денег и нес ее на канал,

– объяснили 24 каналу.

По информации источников, в 2018 году один канал из этой "ямы" получал от 2 миллионов гривен в месяц. Все операции осуществлялись наличными. Чтобы доказать связь источников финансирования с каналами Медведчука нужны были время и кропотливая работа. В 2018 году, когда планировалась операция по ограничению работы этих пропагандистских ресурсов, их планировали обвинить в уклонении от уплаты налогов, а не в связи с российскими структурами. Впрочем, эта операция, в конце концов, так и не состоялась.

Интересно: о причастности Медведчука и Козака к незаконной реализации угля с оккупированных территорий и о том, что они могут направлять деньги, полученные от оккупантов, на развитие собственных медиаресурсов, журналисты-расследователи пишут уже давно.



Еще в 2016 году "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором подробно описала нелегальную схему нелегальной продажи антрацита с оккупированных территорий под видом угля из ЮАР. А Центр противодействия коррупции уже обращал внимание на то, что Козак связан со структурами так называемых ''ЛНР-ДНР'' через свой кипрский оффшор от 2014 года.