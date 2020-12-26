Жуткое ДТП под Одессой: легковой разорвало пополам – видео
На трассе Одесса – Киев (Одесская трасса) произошло столкновение легковушки Ford и грузовика. В результате иномарка разлетелась на части. Инцидент произошел днем 26 декабря.
Что известно о ДТП на Одесской трассе
Сейчас только кадры с места инцидента публикуют телеграм-каналы. По их информации, к сожалению, есть вероятность пострадавших и даже жертв. Об этом сообщает 24 канал.
Легковой разлетелся пополам после столкновения с грузовиком под Одессой: смотрите видео
О месте столкновения также особых деталей нет – только есть информация, что это 50 километр трассы Одесса – Киев. В то же время водителей просят быть осторожными. Сейчас полиция информацию о ДТП не комментирует.
Смотрите видео с места жуткого ДТП на Одесской трассе
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