На трассе Одесса – Киев (Одесская трасса) произошло столкновение легковушки Ford и грузовика. В результате иномарка разлетелась на части. Инцидент произошел днем 26 декабря.

Что известно о ДТП на Одесской трассе

Сейчас только кадры с места инцидента публикуют телеграм-каналы. По их информации, к сожалению, есть вероятность пострадавших и даже жертв. Об этом сообщает 24 канал.

Легковой разлетелся пополам после столкновения с грузовиком под Одессой: смотрите видео

О месте столкновения также особых деталей нет – только есть информация, что это 50 километр трассы Одесса – Киев. В то же время водителей просят быть осторожными. Сейчас полиция информацию о ДТП не комментирует.

Заметим! Журналисты 24 канала пытаются выяснить и уточнить вышеизложенную информацию. Как только нам что-то будет известно – мы обязательно Вам сообщим.

Смотрите видео с места жуткого ДТП на Одесской трассе