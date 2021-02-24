Новый холдинг Медведчука: журналисты за 100 гривен хотят профинансировать миллионный медиа
Журналисты заблокированных телеканалов Виктора Медведчука создали новый холдинг. Соучредители внесли по одной гривне и общий капитал новой структуры составляет 101 гривну.
Источник:24 канал
Остается вопрос, как содержать новый канал и откуда будет финансирование, которое очевидно составляет миллионы. Такое мнение в эфире выразила руководительница Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.
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Уставный капитал новой структуры составляет 101 гривну, можно было уже для откровенности – и 112 гривен,
– отметила Герасимьюк.
Прокремлевская тактика
По ее словам, информацию о новом холдинге можно взять из открытых реестров. Также там есть имена журналистов, которые стали якобы совладельцами холдинга.
"В Нацсовет они еще не обращались за лицензией. Это вполне прокремлевская тактика. Мы еще присмотримся внимательно ко всем документам и прокомментируем", – отметила руководительница Нацсовета.
Медиахолдинг имеет шанс на лицензию
Она отметила, что согласно закону, у нового медиахолдинга Медведчука есть шансы получить лицензии. Это возможно при отсутствии ряда юридических барьеров.
Медведчук так будет пытаться вернуться в эфир,
– сказала также Герасимьюк.
Она добавила, что одновременно без лицензии каналы не смогут вещать. Ведь они будут получать санкции за нарушение закона.
Блокировка каналов Медведчука: что известно
- Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание в начале февраля. Это произошло после того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ и владельца медиа.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских телеканалов и заверил, что притеснений свободы слова в государстве не будет.
- В то же время у журналистов заблокированных медведчуковских каналов забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде.
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