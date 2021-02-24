Журналисты заблокированных телеканалов Виктора Медведчука создали новый холдинг. Соучредители внесли по одной гривне и общий капитал новой структуры составляет 101 гривну.

Остается вопрос, как содержать новый канал и откуда будет финансирование, которое очевидно составляет миллионы. Такое мнение в эфире выразила руководительница Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

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Уставный капитал новой структуры составляет 101 гривну, можно было уже для откровенности – и 112 гривен,

– отметила Герасимьюк.

Прокремлевская тактика

По ее словам, информацию о новом холдинге можно взять из открытых реестров. Также там есть имена журналистов, которые стали якобы совладельцами холдинга.

Напомним! Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые называли себя "Медиахолдинг "Новости" после блокировки создали ООО с таким же названием.



Его учредителями являются 100 человек, каждый "скинулся" на создание по 1 гривне. То есть уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" достигает 100 гривен.

"В Нацсовет они еще не обращались за лицензией. Это вполне прокремлевская тактика. Мы еще присмотримся внимательно ко всем документам и прокомментируем", – отметила руководительница Нацсовета.

Медиахолдинг имеет шанс на лицензию

Она отметила, что согласно закону, у нового медиахолдинга Медведчука есть шансы получить лицензии. Это возможно при отсутствии ряда юридических барьеров.

Медведчук так будет пытаться вернуться в эфир,

– сказала также Герасимьюк.

Она добавила, что одновременно без лицензии каналы не смогут вещать. Ведь они будут получать санкции за нарушение закона.

Блокировка каналов Медведчука: что известно

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание в начале февраля. Это произошло после того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ и владельца медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских телеканалов и заверил, что притеснений свободы слова в государстве не будет.

В то же время у журналистов заблокированных медведчуковских каналов забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде.

Санкции СНБО / Инфографика 24 канала