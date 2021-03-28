Станислав Асеев и журналисты-расследователи Bellingcat установили имена главных военных преступников из донецкой тюрьмы "Изоляция". Все они имеют российское гражданство.

Военные преступники, по словам журналистов, издевались над узниками, пытали их и унижали. Сейчас удалось установить имена трех человек.

Важно Подпольная тюрьма "Изоляция": ужасные подробности, как сепаратисты насилуют людей на Донбассе

Что известно о вероятных палачах

42-летний Юрий Кривонос (позывной "Толстый") – куратор тюрьмы.

40-летний Владимир Бутенко (позывной "Буг") – правая рука Кривоноса и один из старших на смене.

41-летний Руслан Еремичев (позывной "Ермак") – "главный любитель молодых девушек".

Они причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства. Однако теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии России за нарушение законов и обычаев ведения войны,

– заявил Асеев.

Он надеется, что это инициируют украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы и Министерство иностранных дел.

"Я 28 месяцев слушал, как вы бьете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затягиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача". Вам всем было очень смешно. Теперь посмеемся мы", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что скоро СМИ опубликуют информацию об их руководителе с позывным "Ленин".

Обратите внимание! Боевики захватили "Изоляцию" в 2014 году и превратили ее в настоящий концлагерь. Асееву, которого похитили оккупанты в Донецке, удалось освободиться из тюрьмы в результате обмена пленными в конце 2019 года.