Журналисты установили основных военных преступников из тюрьмы боевиков "Изоляция"
Станислав Асеев и журналисты-расследователи Bellingcat установили имена главных военных преступников из донецкой тюрьмы "Изоляция". Все они имеют российское гражданство.
Источник:фейсбук Станислава Асеева
Военные преступники, по словам журналистов, издевались над узниками, пытали их и унижали. Сейчас удалось установить имена трех человек.
Важно Подпольная тюрьма "Изоляция": ужасные подробности, как сепаратисты насилуют людей на Донбассе
Что известно о вероятных палачах
- 42-летний Юрий Кривонос (позывной "Толстый") – куратор тюрьмы.
- 40-летний Владимир Бутенко (позывной "Буг") – правая рука Кривоноса и один из старших на смене.
- 41-летний Руслан Еремичев (позывной "Ермак") – "главный любитель молодых девушек".
Они причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства. Однако теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии России за нарушение законов и обычаев ведения войны,
– заявил Асеев.
Он надеется, что это инициируют украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы и Министерство иностранных дел.
"Я 28 месяцев слушал, как вы бьете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затягиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача". Вам всем было очень смешно. Теперь посмеемся мы", – сказал журналист.
Он подчеркнул, что скоро СМИ опубликуют информацию об их руководителе с позывным "Ленин".
Поделиться новостью