Журналисты показали дом в Киеве, где официально зарегистрированы Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Помещение на улице Медвинской патрулирует частная служба безопасности.

В приложении к указу Владимира Зеленского о санкциях в отношении Медведчука и Марченко опубликована адрес, где зарегистрированы пророссийские супруги.

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Дом расположен по адресу улица Медвинская, 24.

Когда журналист из Depo Киев прибыл по адресу и начал фотографировать здание, сразу активизировалась частная служба безопасности.

Охранники требовали удалить сделанные фотографии.

На вопрос, почему человек не может сфотографировать дом с улицы, они ответили, что это распоряжение собственников жилья, а также пригрозили тем, что у нас могут быть проблемы, в случае кражи на территории,

– рассказал журналист.

Он также отметил, что весь периметр вокруг дома Медведчука и Марченко патрулируют люди спортивного телосложения.



Дом в Киеве, где зарегистрированы Медведчук и Марченко / Depo Киев​

Санкции против Медведчука и Марченко: главное