Журналисты показали дом в Киеве, где зарегистрированы Медведчук и Марченко: фото
Журналисты показали дом в Киеве, где официально зарегистрированы Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Помещение на улице Медвинской патрулирует частная служба безопасности.
Источник:Depo Киев
В приложении к указу Владимира Зеленского о санкциях в отношении Медведчука и Марченко опубликована адрес, где зарегистрированы пророссийские супруги.
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Дом расположен по адресу улица Медвинская, 24.
Когда журналист из Depo Киев прибыл по адресу и начал фотографировать здание, сразу активизировалась частная служба безопасности.
Охранники требовали удалить сделанные фотографии.
На вопрос, почему человек не может сфотографировать дом с улицы, они ответили, что это распоряжение собственников жилья, а также пригрозили тем, что у нас могут быть проблемы, в случае кражи на территории,
– рассказал журналист.
Он также отметил, что весь периметр вокруг дома Медведчука и Марченко патрулируют люди спортивного телосложения.
Дом в Киеве, где зарегистрированы Медведчук и Марченко / Depo Киев
Санкции против Медведчука и Марченко: главное
- 20 февраля 2021 года Зеленский подписал указ о введении санкций против 8 человек. Среди них – Медведчук и Марченко.
- Санкции против Медведчука и его соратников уже поддержали в США.
- В ответ на санкции Марченко заявила, что вступает в "Оппозиционную платформу – За жизнь".
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