Активист Сергей Стерненко утверждает, что ему угрожают физической расправой российские пропагандисты, которые маскируются под украинских журналистов. Речь идет о представителях заблокированных в Украине телеканалов Виктора Медведчука – ZIK и "112 Украина".

По словам Стерненко, причина угроз – правда об их работе, на чем не раз акцентировал активист.

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Детали заявления Стерненка

Активист напомнил о своем недавнем эссе, в котором он сообщил, что планирует собрать вместе информацию о том, кто именно работает на каналах ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

"Это открытая информация, которую распространяют сами же телеканалы и пропагандисты. Речь идет не об адресах или телефонах, а именно о местах их работы. И все", – подчеркнул Стерненко.

Но из-за такого его сообщения:

главный редактор канала "112 Украина" Павел Кужеев заявил, что Стерненко может исчезнуть и намекнул, что его сейчас могут убить.

заявил, что Стерненко может исчезнуть и намекнул, что его сейчас могут убить. ведущий телеканала ZIK Андрей Лащ обнародовал у себя в фейсбуке информацию о месте проживания Стерненка, регистрации авто и т. п, и тоже начал угрожать.

Неужели пропагандисты так стесняются факта того, что они являются собственностью России? Или они так привыкли защищать убийц Медведчука и Путина, что уже и сами хотят убивать? Как бы то ни было, пособников оккупантов следует не просто освободить, но и привлечь к ответственности. Они уже вконец обнаглели от безнаказанности. Не просто работают на агрессора, но и угрожают за правду,

– подчеркнул Стерненко.

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Стерненко о медведчуковских телеканалах и угрозах в его сторону: смотрите видео

Коротко о санкциях против ZIK, NewsOne и "112 Украина"



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