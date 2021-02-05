Журналисты "112 Украина" и ZIK угрожают убийством Стерненко: детали
Активист Сергей Стерненко утверждает, что ему угрожают физической расправой российские пропагандисты, которые маскируются под украинских журналистов. Речь идет о представителях заблокированных в Украине телеканалов Виктора Медведчука – ZIK и "112 Украина".
Источник:телеграмм Сергея Стерненка
По словам Стерненко, причина угроз – правда об их работе, на чем не раз акцентировал активист.
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Детали заявления Стерненка
Активист напомнил о своем недавнем эссе, в котором он сообщил, что планирует собрать вместе информацию о том, кто именно работает на каналах ZIK, "112 Украина" и NewsOne.
"Это открытая информация, которую распространяют сами же телеканалы и пропагандисты. Речь идет не об адресах или телефонах, а именно о местах их работы. И все", – подчеркнул Стерненко.
Но из-за такого его сообщения:
- главный редактор канала "112 Украина" Павел Кужеев заявил, что Стерненко может исчезнуть и намекнул, что его сейчас могут убить.
- ведущий телеканала ZIK Андрей Лащ обнародовал у себя в фейсбуке информацию о месте проживания Стерненка, регистрации авто и т. п, и тоже начал угрожать.
Неужели пропагандисты так стесняются факта того, что они являются собственностью России? Или они так привыкли защищать убийц Медведчука и Путина, что уже и сами хотят убивать? Как бы то ни было, пособников оккупантов следует не просто освободить, но и привлечь к ответственности. Они уже вконец обнаглели от безнаказанности. Не просто работают на агрессора, но и угрожают за правду,
– подчеркнул Стерненко.
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Коротко о санкциях против ZIK, NewsOne и "112 Украина"
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Срок действия ограничений - 5 лет.
- Козак – бизнес партнер Медведчука, и согласно расследованиям активистов, говорится фактически о компаниях, принадлежащих куму Путина.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские угли", работающая на оккупированной Луганщине.
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