Виктор Медведчук купил телеканал ZIK 2 года назад. Оттуда сразу начали увольняться не только журналисты и телеведущие, но и режиссеры, операторы и технический персонал.

Источник: 24 канал

Журналистка и бывшая телеведущая ZIK Татьяна Даниленко рассказала, что тогда работники прекрасно понимали, как работают телеканалы Медведчука и в первый же вечер уволилось около 80 человек.

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"Журналистов на этих телеканалах заменили актеры, политтехнологи и штатные провокаторы разных политических сил", – сказала бывшая телеведущая ZIK о телеканалах Медведчука.

Она рассказала, что тогда "112 Украина" и NewsOne несколько раз меняли владельцев и в определенные периоды они были площадкой, где представляли разные взгляды. Однако с покупкой Медведчуком – они стали освещать только его взгляд, добавила Даниленко.

"Мою последнюю программу на этом телеканале, где мы освещали ситуацию о том, что пространство свободы в медиа сужается с появлением таких игроков, как Медведчук и монополизации ими информационного вещания – удалили из эфира и ютуба", – отметила бывшая телеведущая ZIK.

По словам Татьяны Даниленко, так же удалили большинство программ, где был упомянут Виктор Медведчук.

Новый менеджмент

Журналистка сообщила, что новый менеджмент телеканала начал воплощать новую информационную политику. Почти сразу там появились все спикеры Медведчука, которые ранее появлялись на телеканалах "112 Украина" и NewsOne, отметила Даниленко.

Информационная повестка дня у 3 телеканалов стала унифицированной. Он (ZIK – 24 канал) стал рупором Медведчука. Он стал каналом, который постоянно показывал главных агентов Кремля и агентов влияния,

– добавила журналистка.

Она отметила, что решение о блокировании соответствующих телеканалов – положительное и не связано с притеснениями свободы слова или атакой на свободу слова.

Обратите внимание! Каналы Zik, 112 и Newsone 2 февраля прекратили вещание из-за санкций.

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