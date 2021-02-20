Относительно действий министра здравоохранения Максима Степанова открыли уже 2 дела в НАБУ. Речь о якобы о его злоупотреблениях служебным положением. А вот Степанов заверил, что причина якобы кроется в другом.

Об этом в своем видеоблоге "Подгорает" рассказала журналистка Екатерина Соляр. Она отметила, что вместо того, чтобы все объяснить и признать вину, глава Минздрава избрал другую тактику.

Читайте блог Попытка срыва вакцинации, – Степанов о расследовании НАБУ

Его тактика, по словам Соляр, звучит так: "Лучшая защита – это нападение".

Справка. На расследование НАБУ о злоупотреблении Степановым своего положения министр ответил резко. Он отметил, что такие действия НАБУ якобы срывают переговоры с производителями.

По словам Соляр, Степанов на таких заявлениях не остановился. Он пошел дальше, просто в кабинет президента.

"Он хотел донести и ему идею подрывной деятельности НАБУ в пользу России и российской вакцины", – отметила журналистка.

Мол, все, что плохо – не он. Кто – пальцами показывать не будет. Скажет только 2 слова: первое – Артем; второе – Сытник,

– подытожила Соляр.

Журналистка связала именно это событие с увольнением Сытника.

"Президент сказал: "окей". Срочно созвал Кабмин, в законопроект о деятельности НАБУ быстро внесли правку об увольнении Сытника раньше 2022 года", – сказала Соляр.

Смотрите блог Екатерины Соляр "Подгорает": видео