Журналистка 112 канала Дарья Чирах в 2014 году опубликовала на своей инстаграм-странице фото, из-за которого разгорелся скандал аж в 2021 году. Дело в том, что на фото девушка на английском призвала "защитить Донбасс от украинской армии".

Рядом с надписью нарисована георгиевская лента. Фото журналистки опубликовал на своей твиттер-странице пользователь Евгений.

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"Спасите от украинской армии, но позвольте учиться и работать в Украине. "Сепары" вырастают", – отметил он в заметке.



Чирах призывает "защитить Донбасс от украинской армии" / Фото из твиттера

Как отреагировала Чирах

Девушка уже отреагировала на распространение своего скандального фото в сети. Сделала это довольно быстро – меньше чем через час после публикации. Чирах родилась и выросла в Донецке. Девушка объяснила, что в 2014 году "была еще ребенком, а вокруг было много пропаганды".

Я не могу оправдаться, что было тогда в голове – совсем не понимаю. Однако и 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка – это разные люди с разными взглядами на жизнь,

– написала она в фейсбуке.

"Да, я когда-то сделала ошибку, сделала ту фотографию. Сейчас мне невероятно стыдно за это, но прошу, не надо травить меня за ошибки детства", – подчеркнула Чирах.