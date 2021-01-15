Журналистам запретили снимать на видео прилет Навального в аэропорт
Журналистам запретили съемку прилета Алексея Навального в Россию. Аэропорт "Внуково", куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер, отказал в возможности съемки этого события.
Аэропорт объяснил, что отказ – из-за мер против коронавируса. Ответ пресс-службы "Внуково" опубликовало издание Sota Vision.
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"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей аэропорта "Внуково"– массовые мероприятия, в частности организация деятельности СМИ на территории комплекса временно не проводятся", – говорится в сообщении.
В то же время в пресс-службе "Внуково" заверили, что видео пассажиров рейса из Берлина "будет предоставлено". Редакция Sota Vision заявила, что намерена провести трансляцию из "Внуково" независимо от готовности его пресс-службы "сотрудничать с журналистами".
Что этому предшествовало
- Алексея Навального отравили 20 июля 2020 года, тогда он потерял сознание в самолете и впал в кому.
- Специалисты из лабораторий разных стран Европы сообщили, что Навального отравили химическим веществом из группы "Новичок".
- 10 сентября он пришел в себя, а 23 ноября ответил на запрос ФСИН, что лежит в больнице. Политика в России осудили на 3,5 года условно, и он обязан регулярно отмечаться в ФСИН.
- Организаторы убийства планировали, что политик должен был умереть еще в самолете. Впоследствии Навальный опубликовал запись разговора с якобы одним из сотрудников ФСБ.
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