Журналистам запретили съемку прилета Алексея Навального в Россию. Аэропорт "Внуково", куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер, отказал в возможности съемки этого события.

Аэропорт объяснил, что отказ – из-за мер против коронавируса. Ответ пресс-службы "Внуково" опубликовало издание Sota Vision.

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"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей аэропорта "Внуково"– массовые мероприятия, в частности организация деятельности СМИ на территории комплекса временно не проводятся", – говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе "Внуково" заверили, что видео пассажиров рейса из Берлина "будет предоставлено". Редакция Sota Vision заявила, что намерена провести трансляцию из "Внуково" независимо от готовности его пресс-службы "сотрудничать с журналистами".

Обратите внимание! 13 января российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что намерен 17 января вернуться в Россию из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. В тот же день стало известно, что он уже давно находится в федеральном розыске – его должны задержать, как только найдут.

Что этому предшествовало