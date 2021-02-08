Работники заблокированных телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком, организовали акцию против санкций. Самым интересным стало то, что они высмеяли себя, сами того не понимая.

Такое мнение высказал ведущий "Pro Новостей" Артем Овдиенко. Он добавил, что "медведчуковские пропагандисты" сами себе заклеили рот черным скотчем, что еще больше проиллюстрировало ситуацию с блокировкой.

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Овдиенко отметил, что не мог поверить собственным глазам, когда увидел черный скотч на лицах работников заблокированных СМИ.

Они сами себя так ярко подставили, они сами всему миру наглядно продемонстрировали действенность санкций от Зеленского,

– сказал Овдиенко.

По словам ведущего, сотрудники телеканалов наглядно продемонстрировали, что "черноротые пропагандисты" из "112 Украина", ZIK и NewsOne теперь вынуждены в Украине молчать и прекратить свою антиукраинскую пропаганду.

"Я искренне благодарю того их креативщика, который этот перфоманс придумал. Так вкусно попасть впросак, а еще и всех остальных своих так называемых коллег туда же затащить, это надо быть настоящим профессионалом", – отметил Овдиенко.

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Журналист подчеркнул, что искренне радуется закрытию медведчуковских СМИ, ведь их пропаганда в пользу ОПЗЖ "надувала мыльный пузырь рейтингов этой политсилы".

Овдиенко добавил, что из-за таких рейтингов на очередных выборах украинцы рисковали добровольно отдать Украину в руки Путину, проголосовав за пророссийского президента и пророссийские политсилы в Верховной Раде.

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Блокировка телеканалов Медведчука: коротко

Телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком, заблокировали 2 февраля. Причиной стали санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкции ввели на 5 лет.

Украинским спецслужбам удалось выяснить, что каналы Медведчука получали деньги из России.



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