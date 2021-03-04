Донбасс остается болезненным местом Украины, позволяющим России контролировать украинские действия. Поэтому на самом деле Кремлю выгодно, чтобы война продолжалась, а присоединять Донбасс в состав Федерации они не спешат.

Такое мнение высказал журналист Егор Скорина в блоге "Антифейк". Он отметил, что Донбасс является "кровоточащей раной Украины".

Читайте больше Россия объявила о выходе из перемирия: какая от этого польза Зеленскому

Донбасс не дает Украине развиваться

По его словам, президенту Владимиру Путину Донбасс в составе России – не нужен.

Ему (Путину – 24 канал) надо Донбасс оккупированный, на который можно давить, как на рану Украины,

– подчеркнул он.

Скорина пояснил, что этим российские власти могут "контролировать" Украину, приостанавливать ее развитие. В частности, не дает возможности двигаться в направлении европейской интеграции.

Заметим. Одной из предпосылок вступления в Европейский Союз является прекращение войны на Донбассе.

Возможен ли мир на Донбассе

Также журналист отметил, что никакого перемирия никогда не было, потому что боевики регулярно нарушали режим тишины. Постоянно гибли и гибнут украинские военные.

Кремль постоянно напоминал Владимиру Зеленскому, что перемирие – это "милостыня" от Путина, которая закончится тогда, когда российский президент этого захочет,

– заметил Егор Скорина.

Полный видеоблог "Антифейк": смотрите видео