Кремль проявил заинтересованность в сотрудничестве с ливанской террористической организацией. Однако большинство союзников используют Россию, как возможность получить пользу.

Кремлю надо те, кто будут делать вид, что российскую власть возглавляют настоящие политические деятели, а не случайные люди. Такое мнение в своем блоге "Большой мир" выразил журналист Юрий Мацарский.

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Союз с террористами

По словам Мацарского, ложная российская элита, в том числе власть, научилась находить себе любых сообщников. Например, террористическую ливанскую организацию "Хезболла".

У Кремля нет настоящих союзников, тех, которые искренне и бескорыстно готовы были бы поддержать Россию,

– отметил журналист.

По его мнению, это обусловлено отсутствием общих идей и принципов Кремля с их так называемыми союзниками, а это предпосылка крепкого сотрудничества.

Преимущества притворного сотрудничества

Журналист отметил, что те, кто притворно играют роль союзников Кремля, в обмен получают от Москвы определенное вознаграждение, в частности:

дешевые кредиты;

российское оружие;

защиту перед Генсеком ООН.

Также он заявил, что Кремль четко установил правила для союзников. В частности, они должны вести себя так, будто власть России является умелой и легитимной. Взамен Москва даст все, чего им не хватает.

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