У Кремля нет настоящих союзников, – журналист о сотрудничестве России с террористами
Кремль проявил заинтересованность в сотрудничестве с ливанской террористической организацией. Однако большинство союзников используют Россию, как возможность получить пользу.
Источник:24 канал
Кремлю надо те, кто будут делать вид, что российскую власть возглавляют настоящие политические деятели, а не случайные люди. Такое мнение в своем блоге "Большой мир" выразил журналист Юрий Мацарский.
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Союз с террористами
По словам Мацарского, ложная российская элита, в том числе власть, научилась находить себе любых сообщников. Например, террористическую ливанскую организацию "Хезболла".
У Кремля нет настоящих союзников, тех, которые искренне и бескорыстно готовы были бы поддержать Россию,
– отметил журналист.
По его мнению, это обусловлено отсутствием общих идей и принципов Кремля с их так называемыми союзниками, а это предпосылка крепкого сотрудничества.
Преимущества притворного сотрудничества
Журналист отметил, что те, кто притворно играют роль союзников Кремля, в обмен получают от Москвы определенное вознаграждение, в частности:
- дешевые кредиты;
- российское оружие;
- защиту перед Генсеком ООН.
Также он заявил, что Кремль четко установил правила для союзников. В частности, они должны вести себя так, будто власть России является умелой и легитимной. Взамен Москва даст все, чего им не хватает.
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