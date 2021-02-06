История о "жомовой яме" Ильи Кивы на Полтавщине получила продолжение. Журналисты выяснили, кто арендует у скандального нардепа поросшую сорняками землю.

Летом 2020 года журналистов заинтересовала "жомовая яма" Кивы. Политик якобы сдавал в аренду полуболото за 100 тысяч гривен ежемесячно. За год он задекларировал доход в 1,2 миллиона гривен.

Подробнее "Жомовая яма" Кивы: за аренду полуболота он получил более миллиона гривен, – Bihus

Когда нардепа спросили, кому нужна такая дорогая жомовая яма, тот отвечал: "У меня есть юристы, они ведут мои дела. Я этим не занимаюсь, потому что занимаюсь парламентской деятельностью."

Что известно о фирме, которая ее арендовала

Заметим, что фирма-арендатор, которая арендовала яму на Полтавщине, называлась ООО "Компания "Сиквел". Зарегистрирована она была во Львове.

Обратите внимание! В октябре 2020 года СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 15 миллиардов гривен. Его работа обеспечивала деятельность более 400 предприятий с признаками фиктивности.

Следователи Службы безопасности Украины нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать ООО "Компания "Сиквел".



Печать "Компании" Сиквел "среди изъятых СБУ / Скриншот с видео

На кого сейчас записана фирма

Журналисты наведались по адресу во Львове, по которому зарегистрирована фирма. Там, конечно, ничего не нашли. Местные жители даже не слышали о существовании "Сиквела".

После этого команда Bihus.info отправилась в Руде Село – в 150 километрах от Киева. Там пытались разыскивать Иракли Джикию – компания, которая арендует жомовую яму Кивы, сейчас записана на него.

Как выяснилось, там он больше не живет. Тогда журналисты нашли еще один адрес мужчины, уже в Киеве. Двери открыла его бывшая жена. Она рассказала, что муж бросил ее с 5 детьми.



Журналисты пообщались с бывшей женой Джикии / Скриншот с видео

"У него более 80 фирм разных, его полиция ищет", – пояснила женщина и поделилась номером телефона Джикии. Журналистам удалось до него дозвониться.

Мужчина заверил, что оставлял номер в интернете, когда искал работу. Тогда ему предложили оформить на него фирму. Тот согласился, не читая документов. За это получил 500 гривен.

Связь "Сиквела" с оккупантами

В СБУ отметили, что предприятия, которыми занимался конвертационный центр, регистрировали исключительно с преступной целью. Поэтому в Bihus.info заинтересовались, кто был первым владельцем предприятия. Выяснилось, что это – Александр Попивший.

Сообщения в "Одноклассниках" свидетельствуют о том, что мужчина проживает на оккупированной территории. В частности - он публиковал кадры с матча между клубом "Заря" и сборной СССР в оккупированном Луганске.



Попивший на футбольном матче в оккупированном Луганске / Скриншот с видео

Кроме того, в соцсети он опубликовал фото в военной форме, с лечения в Москве, а также поздравляет с днем рождения "молодую республику". А потом регистрирует фирму, которая арендует сорняки у Ильи Кивы.

Обратите внимание! Когда автор расследования Денис Мокрик пытался взять в Кивы комментарий в здании парламента, тот набросился на него с бранью. Видео – смотрите здесь.

Новое расследование о "жомовой яме" Кивы: смотрите видео Bihus.info