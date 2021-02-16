Апеляційний суд залишив чинною ухвалу окружного суду про скасування рішення міської ради Харкова щодо перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Жукова.

Утім, повного тексту судового рішення ще немає, у Другому апеляційному адміністративному суді оголосили тільки вступну та резулятивну частини.

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Перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові: що слід знати

26 лютого 2020 року міська рада Харкова проголосувала (52 проти 8) за перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.

Обласна організація "ВО" Свобода" подала до суду з вимогою скасувати це рішення. 18 червня 2020 Харківський окружний адміністративний суд задовольнив цей позов.

На це рішення суду міська влада подала Апеляцію. І от 16 лютого стало відомо, що апеляційний суд не підтримав скаржника.

Рішення окружного суду від 18 червня залишили без змін, але щодо цього ще можуть подати касаційну скаргу до Верховного суду протягом 30 днів після публікації повного тексту постанови апеляційного суду.

Нагадаємо, схожа історія була раніше. У 2016 році у рамках процесу декомунізації проспект Жукова перейменували на проспект Григоренка. У червні 2019 Харківська міська рада повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова (59 депутатів проголосували за, проти – 13). І вже у вересні окружний суд Харкова скасував це рішення міськради, а у листопаді апеляційний суд його підтвердив.

Для розуміння принципової різниці: