В Жмеринке в Винницкой области мужчина вынес из квартиры знакомой старинные вещи – иконы 16 века, книги на старославянском языке и настенные часы. Кое-что из украденного успел продать местному коллекционеру.

Об исчезновении антиквариата сообщила владелица квартиры. В ходе следственных действий полиция выяснила, что это сделал близкий человек, у которого были ключи от жилья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Читайте также Обещали устроить на работу в офис президента: СБУ разоблачила мошенников

Обстоятельства преступления: что известно

Кража произошла 13 января – когда владелицы антиквариата не было дома. Ее знакомый просто вынес старинные вещи из квартиры и начал уже продавать их.

Вора поймали дома 18 января, он во всем признался. Полиция ищет украденные вещи – нашли пока одну икону и часы, которые пришлось изъять у коллекционера, который приобрел их напрямую вора.



Найдены вещи, которые вор успел продать / Фото Нацполиции

Задержанный оказался рецидивистом – ранее он уже отбывал наказание в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений, наркопреступления и кражи.