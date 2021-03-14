На Житомирщине женщина убила своих новорожденных двойняшек
В Житомирской области женщина убила своих новорожденных двойняшек. После родов она спрятала их в подсобном помещении.
Источник:прокуратура Житомирской области
То, что сделала 31-летняя женщина, могло так и остаться тайной. Однако ее односельчанка заподозрила что-то и рассказала полиции.
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Женщина избавилась от своих новорожденных двойняшек
- Долгое время 31-летняя женщина из Новоград-Волынского района ходила беременной.
- Однако затем живот исчез, а новорожденные дети не появились.
- Это стало подозрительным для ее односельчанки. Она позвонила в полицию и все рассказала.
- Следователи установили, что женщина искусственно вызвала роды специальными препаратами.
- Новорожденных она спрятала в подсобном помещении.
- Важно отметить: женщину ранее лишили родительских прав в отношении 7 детей.
- Новоград-Волынская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту убийства матерью своих новорожденных детей.
- Досудебное расследование продолжается.
Что известно о смерти ребенка в Херсонской области
- 7-летняя Мария пропала 7 марта. Ребенок вышел из дома примерно 17:30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что ее во дворе уже нет.
- В последний раз девочку видели возле автобусной остановки. Она хотела встретить отца с работы.
- Полицейские нашли тело девочки на четвертые сутки – 11 марта. Ее тело лежало в полиэтиленовом пакете в сарае соседского дома.
- В полиции сообщили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка задушили.
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