В Житомирской области женщина убила своих новорожденных двойняшек. После родов она спрятала их в подсобном помещении.

То, что сделала 31-летняя женщина, могло так и остаться тайной. Однако ее односельчанка заподозрила что-то и рассказала полиции. Обратите внимание Жестокое убийство 7-летней Марии Борисовой: кого именно подозревает полиция Женщина избавилась от своих новорожденных двойняшек Долгое время 31-летняя женщина из Новоград-Волынского района ходила беременной.

Однако затем живот исчез, а новорожденные дети не появились.

Это стало подозрительным для ее односельчанки. Она позвонила в полицию и все рассказала.

Следователи установили, что женщина искусственно вызвала роды специальными препаратами.

Новорожденных она спрятала в подсобном помещении.

Важно отметить: женщину ранее лишили родительских прав в отношении 7 детей.

Новоград-Волынская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту убийства матерью своих новорожденных детей.

Досудебное расследование продолжается. Важно! В Украине недавно произошло резонансное убийство 7-летнего ребенка. В Херсонской области нашли мертвой Марийку Борисову. Что известно о смерти ребенка в Херсонской области 7-летняя Мария пропала 7 марта. Ребенок вышел из дома примерно 17:30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что ее во дворе уже нет.

В последний раз девочку видели возле автобусной остановки. Она хотела встретить отца с работы.

Полицейские нашли тело девочки на четвертые сутки – 11 марта. Ее тело лежало в полиэтиленовом пакете в сарае соседского дома.

В полиции сообщили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка задушили.