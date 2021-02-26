В поселке Мирополь, Житомирской области, женщина позвонила в полицию и заявила, что убила соседа. Когда правоохранители приехали к ней, она сказала, что просто так пошутила.

Полиция все-таки решила все проверить – оказалось, что одного из соседей давно никто не видел.

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Полицейские наведались в соседский дом и выяснили, что хозяин дома не появлялся уже длительное время. Не видели его в последние дни и в селе. Такие обстоятельства вызвали у правоохранителей обоснованные подозрения.

Последний день жизни

Следователи начали "распутывать клубок" и установили круг лиц, с которыми общался пропавший. Он и его друзья часто пьянствовали и вели асоциальный образ жизни. Полиция с помощью свидетелей и вещественных доказательств восстановила последний день жизни пропавшего мужчины.

Полиция поняла, что нужно провести обыск в доме женщины, которая шутила об убийстве – там они и нашли тело. Его спрятали в запертом подсобном помещении и накрыли одеялом. На теле были повреждения и ссадины – все свидетельствовало, что убийство все-таки было.

Это была не шутка

В конце концов, было установлено, что его убили друзья по рюмке, а не эта женщина.

Обстоятельства смерти довольно банальные – во время очередного пьяного застолья возникла ссора, которая закончилась трагически.

Полиция задержала 2 мужчин, которых подозревают в совершении убийства.