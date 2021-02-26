На Житомирщине женщина пошутила, что убила соседа: но и в селе его давно не видели
В поселке Мирополь, Житомирской области, женщина позвонила в полицию и заявила, что убила соседа. Когда правоохранители приехали к ней, она сказала, что просто так пошутила.
Источник:Нацполиция
Полиция все-таки решила все проверить – оказалось, что одного из соседей давно никто не видел.
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Полицейские наведались в соседский дом и выяснили, что хозяин дома не появлялся уже длительное время. Не видели его в последние дни и в селе. Такие обстоятельства вызвали у правоохранителей обоснованные подозрения.
Последний день жизни
Следователи начали "распутывать клубок" и установили круг лиц, с которыми общался пропавший. Он и его друзья часто пьянствовали и вели асоциальный образ жизни. Полиция с помощью свидетелей и вещественных доказательств восстановила последний день жизни пропавшего мужчины.
Полиция поняла, что нужно провести обыск в доме женщины, которая шутила об убийстве – там они и нашли тело. Его спрятали в запертом подсобном помещении и накрыли одеялом. На теле были повреждения и ссадины – все свидетельствовало, что убийство все-таки было.
Это была не шутка
В конце концов, было установлено, что его убили друзья по рюмке, а не эта женщина.
Обстоятельства смерти довольно банальные – во время очередного пьяного застолья возникла ссора, которая закончилась трагически.
Полиция задержала 2 мужчин, которых подозревают в совершении убийства.
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