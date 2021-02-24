СБУ предупредила радиоактивную угрозу на Житомирщине: фото и подробности
В Житомирской области сотрудники СБУ обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85". Ионизирующие материалы были в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия.
Источник:пресс-служба СБУ
В Службе безопасности Украины отметили, что у местного предприятия закончилась соответствующая лицензия. Поэтому радиоактивные элементы хранились незаконно.
Читайте также Гранаты и взрывчатка: СБУ обнаружила тайники боевиков на Луганщине – фото
СБУ изъяла оборудование
Контрразведчики СБУ изъяли оборудование и передали специализированному Государственному предприятию "Радон".
Там проведут его экспертное исследование и утилизацию в установленном порядке.
СБУ предотвратила радиоактивную угрозу / Фото пресс-службы СБУ
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по статье о незаконном обращении с радиоактивными материалами.
Виновным грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
СБУ обнаружила источник радиоактивного загрязнения / Фото с пресс-службы СБУ
Что такое Криптон-85?Радиоактивный Криптон-85 активно образуется при распаде урана, поэтому повышенная концентрация этого изотопа в воздухе является маркером работы атомных электростанций в исследуемом регионе.
Такой способ использовался для мониторинга атомной электроэнергетики в СССР во время холодной войны.
Также этот изотоп используется для поиска дефектов в обшивке самолетов и других крупных герметичных емкостей.
Данные из Википедии
Поделиться новостью