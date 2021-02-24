В Житомирской области сотрудники СБУ обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85". Ионизирующие материалы были в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия.

В Службе безопасности Украины отметили, что у местного предприятия закончилась соответствующая лицензия. Поэтому радиоактивные элементы хранились незаконно.

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СБУ изъяла оборудование

Контрразведчики СБУ изъяли оборудование и передали специализированному Государственному предприятию "Радон".

Там проведут его экспертное исследование и утилизацию в установленном порядке.



СБУ предотвратила радиоактивную угрозу / Фото пресс-службы СБУ

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по статье о незаконном обращении с радиоактивными материалами.

Виновным грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.



СБУ обнаружила источник радиоактивного загрязнения / Фото с пресс-службы СБУ