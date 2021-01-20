В селе Малнов Житомирской области 18-летнего парня вероятно избили правоохранители. Так они пытались выбить от него признание в угоне автомобиля.

Детали инцидента

Пострадавшим оказался Арсен Сеник – племянник первого секретаря украинского посольства в Великобритании Дениса Сеника. Об этом чиновник сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Происшествие случилось под вечер 14 января. По словам дипломата, во время прогулки к парню и его другу начали цепляться примерно десять неизвестных людей – они били их ногами и требовать деньги.

Кроме того, злоумышленники требовали рассказать, где есть автомобиль Mazda. Когда ребята начали говорить о полиции, один из нападавших сказал, что он якобы сам работник полиции под прикрытием.

Впоследствии появился автомобиль с логотипом полиции, из которого вышли два полицейских в форме.

Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет не был заряжен,

– рассказал Сеник.

Он добавил, что после этого полицейский ударил Арсена пистолетом. "На возмущение парня другой полицейский ответил ударом ноги в голову".

Впоследствии ребят отвезли в местный участок, где требовали признаться в краже автомобиля. Их отпустили в 02:30 ночи без каких-либо объяснений и извинений.

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Прокуратура сначала отказала в заявлении

На следующий день пострадавший парень с родителями пытался написать заявление и снять побои, но в местной полиции и прокуратуре им отказали. Парню пришлось сделать это в больнице, где его встретили полицейские. Арсена повели на встречу с прокурором, который якобы пытался минимизировать и смягчить действия полиции.

О выводах судмедэкспертизы, если ее можно так назвать, учитывая то, как она была "проведена", парню не сообщили. Никаких официальных документов не дали,

– подчеркнул дипломат.

Он добавил, что результат рентгеновского исследования с подозрением на сломанный нос и сотрясение мозга также не выдали.

Что рассказали в полиции Житомира

В житомирской полиции заявили, что 14 января в Малинском районе действительно исчез автомобиль Mazda. Его нашли под вечер в лесу вблизи Маклаивки.

"Также неподалеку на дороге была группа мужчин – владелец автомобиля и его знакомые, а также двое юношей, которых они обвиняли в причастности к похищению авто", – подчеркнули правоохранители.

Они добавили, что ребят доставили в отделение полиции для проверки всех обстоятельств. После выяснения необходимых сведений их, мол, отпустили.

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Дело будет рассматривать Офис генпрокурора

Департамент Офиса генпрокурора о пытках и других серьезных нарушениях со стороны правоохранительных органов уже проводит первоочередные действия по делу. Об этом "Громадському" рассказал руководитель ведомства Юрий Белоусов.

По его словам дело открыла местная прокуратура, однако после этого ее забрал Офис генпрокурора. Далее следствием будет заниматься территориальное управление ГБР в Хмельницкой области.