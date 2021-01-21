В Житомирской области 21 января отстранили полицейских, которые якобы избили 18-летнего племянника дипломата Дениса Сеника. От исполнения обязанностей также отстранили их руководителя. Идет следствие. Правоохранителей обвиняют в неправомерных действиях и насилии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Инцидент произошел 14 января недалеко от села Маклаевка в Малинском районе. Группа неизвестных лиц избила 2 парней, а полиция их арестовала и держала в участке, не позволяя связаться с родными. По словам Сеника правоохранители применяли насилие к задержанным и пытались обвинить их в совершении преступления.

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"Руководитель Малинского отделения отстранен от должности. Работники группы реагирования отстранены от выполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия конечного решения. Материалы расследования будут направлены в территориальное управление ГБР", говорится в сообщении Нацполиции.

Также отмечается, что по факту возможных неправомерных действий полицейских было назначено служебное расследование. Однако правоохранители уже извиняются перед молодыми людьми и и их семьями за действия сотрудников и обещают объективно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности по закону.

Избиение полицейскими племянника дипломата на Житомирщине: что известно

Ранее сайт 24 канала писал, что со слов дипломата Дениса Сеника, во время прогулки к парню и его другу начали приставать примерно десять неизвестных людей – они били их ногами и вымогали деньги.

Кроме того, злоумышленники требовали рассказать, где автомобиль Mazda. Когда ребята начали говорить о полиции, один из нападавших сказал, что он якобы сам сотрудник полиции под прикрытием.

Впоследствии появился автомобиль с логотипом полиции, из которого вышли двое полицейских в форме.

Молодой полицейский подошел к Арсену (племянник Сеника – 24), когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прислонил пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет не был заряжен,

– рассказал Сеник.

Он добавил, что после этого полицейский ударил Арсена пистолетом. "На возмущение парня другой полицейский ответил ударом ноги в голову".

Потом ребят отвезли в местный участок, где требовали признаться в краже автомобиля. Их отпустили в 2: 30 ночи без каких-либо объяснений и извинений.