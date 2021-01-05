В Житомирской области поздно вечером 4 января произошла трагедия – водитель Fiat не заметил группу детей на дороге и сбил их – 10 летний мальчик, к сожалению, умер на месте. У водителя были признаки алкогольного опьянения.

Еще один пострадавший – 15 летний парень. Он в больнице с открытым переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

Читайте также В перерыве между клиентами: в Киеве сняли, как водитель элитной службы такси употребляет наркотики

Дети гуляли ночью

Трагедия произошла в поселке Белокоровичах Олевского района в 22:20 (пока неизвестно почему дети гуляли так поздно).

Водитель двигался в сторону трассы Киев – Ковель. Им оказался 31-летний житель села Лопатичи. Мужчину задержали и после проведения экспертизы уже точно будет известно, употреблял ли он алкоголь, перед тем как сесть за руль.

Что грозит водителю

Мужчину предположительно осудят за нарушение правил дорожного движения, приведшие к гибели людей. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.