Веселая гулянка закончилась дракой, которую устроил следователь полиции Бердичева возле одного из кафе города. Произошло это ночью 1 февраля.

По данным местных журналистов, ссора, которая переросла в избиение женщины-полицейской, произошла между 23-летним следователем Житомирского горотдела, а также 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела.

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Судя по видео с места происшествия, которое сняли свидетели и участники происшествия, мужчина ударил женщину дважды – внутри кафе, и уже возле него.

Что известно об избиении следователем полицейского в Бердичеве

Инцидент произошел около 3:30 в кафе "Чара", где правоохранители употребляли алкоголь.

Мужчина-следователь ударил женщину, после чего компания вышла из помещения и начала выяснять отношения на улице.

Милиционер натянул майку за шею и призывал кого-то из присутствующих его порезать. Окружающие же постоянно спрашивали у него, зачем он ударил женщину.

Впрочем, вместо извинений или хотя бы каких-то объяснений своего поступка следователь еще раз ударил инспекторшу.

В полиции Житомирщины официальных комментариев по этому инциденту пока не предоставили.

Смотрите видео избиения полицейского следователем из Житомира / видео Антона Колесникова (18+):