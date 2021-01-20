В городе Малин, что в Житомирской области, 18-летнего парня избили неизвестные на улице, а потом приехали полицейские и также его ударили несколько раз. После этого парня отвезли в отдел полиции и требовали у него признание в совершении преступления. Об этом заявляет сам пострадавший – факты проверяются.

В Офисе генпрокурора уже открыли дело и будут разбираться в ситуации. Об этом сообщает "Громадське".

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Что известно о возможном избиении полицейскими парня

Полицейские, которые якобы избили парня, требовали от него признаться в краже автомобиля.

Об инциденте сообщил первый секретарь посольства Украины в Великобритании Денис Сеник. Он отметил, что дело касается его 18-летнего племянника Арсена.

Сеник сообщил, что во время прогулки к парню и его другу начали цепляться примерно десять неизвестных людей – они начали бить их ногами и требовать деньги.

Кроме того, злоумышленники требовали рассказать, где находится автомобиль Mazda (Сеник отметил, что в тот день действительно исчез автомобиль Mazda). Когда парни начали говорить о полиции, один из нападавших сказал, что он сам работник полиции под прикрытием.

Через 5 минут появился автомобиль с логотипом полиции, из которого вышли два полицейских в форме. Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет не был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову,

– рассказал Сеник.

Он отметил, что после этого на место происшествия приехал еще один автомобиль полиции. Оттуда вышли двое полицейских, которые без объяснений забрали парней в местный участок. Там от них требовали признаться в краже автомобиля, а просьбу позвонить родителям отвергали в течение 4 часов. Парней отпустили только в 2:30 ночи.

Парней отпустили домой только ночью

В 3 часа ночи парней вернули домой без каких-либо объяснений и извинений, утверждает Сеник. До утра у Арсена текла кровь из носа, была тошнота и головная боль. К слову, автомобиль, признание в похищении которого пытались выбить из парня, нашли в тот же день, когда он исчез.