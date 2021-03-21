В Житомирской области третьи сутки ищут 17-летнего парня: фото
На Житомирщине исчез 17-летний парень Иван Мысливый из Радомышля. Он ушел из дома вечером 18 марта и не вернулся. Поиски подростка продолжаются уже третий день.
Источник:Полиция Житомирщины
Правоохранителям удалось выяснить, что в последний раз парня видели его друзья – в ночь на 19 марта недалеко от его дома.
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По информации полиции, парень отдыхал с друзьями в центре города. После этого знакомый подвез его на своем автомобиле домой – высадил около 1:00 вблизи улицы Плетенецкая.
Особые приметы Мысливого:
- рост – 180 сантиметров, худощавого телосложения;
- был одет в черную куртку пуховик с логотипом Nike и черные спортивные штаны Adidas;
- а также – темно-синие кроссовки Adidas и светло-синюю фуражку "Kappa".
Исчез Иван Мысливыйс Радомышля / Фото из соцсетей
Поиски подростка продолжаются третий день
Полиция, спасатели и местные жители проверяют территорию в радиусе до 10 километров от места, куда парня подвез знакомый, чтобы он быстрее добрался домой.
Правоохранители подняли в небо квадрокоптер. Осматривают, в частности, прибрежную полосу реки Мики, а также заросли камыша, хаты и кустарники. Кроме того, уже откачали воду из 2 копанок.
Поиски несовершеннолетнего парня на Житомирщине / Фото полиции
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