На Житомирщине исчез 17-летний парень Иван Мысливый из Радомышля. Он ушел из дома вечером 18 марта и не вернулся. Поиски подростка продолжаются уже третий день.

Правоохранителям удалось выяснить, что в последний раз парня видели его друзья – в ночь на 19 марта недалеко от его дома.

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По информации полиции, парень отдыхал с друзьями в центре города. После этого знакомый подвез его на своем автомобиле домой – высадил около 1:00 вблизи улицы Плетенецкая.

Важно! Правоохранители просят всех, кто видел парня после указанного времени или знает, где он находится сейчас, сообщить об этом по телефонам 102 или 0995295994, 0976032242.

Особые приметы Мысливого:

рост – 180 сантиметров, худощавого телосложения;

был одет в черную куртку пуховик с логотипом Nike и черные спортивные штаны Adidas;

а также – темно-синие кроссовки Adidas и светло-синюю фуражку "Kappa".



Исчез Иван Мысливыйс Радомышля / Фото из соцсетей

Поиски подростка продолжаются третий день

Полиция, спасатели и местные жители проверяют территорию в радиусе до 10 километров от места, куда парня подвез знакомый, чтобы он быстрее добрался домой.

Правоохранители подняли в небо квадрокоптер. Осматривают, в частности, прибрежную полосу реки Мики, а также заросли камыша, хаты и кустарники. Кроме того, уже откачали воду из 2 копанок.

Поиски несовершеннолетнего парня на Житомирщине / Фото полиции