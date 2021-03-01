На Житомирщине исчезла 13-летняя девочка, ее ищут почти 3 суток: фото
Полицейские пытаются установить местонахождение школьницы Виктории Фуриковой, которая ушла из дома еще 27 февраля. Утром 1 марта девочка связывалась с родными.
Источник:полиция Житомирской области
В Житомирской области правоохранители и неравнодушные граждане почти 3 суток пытаются найти 13-летнюю девочку.
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По данным следователей, она может находиться в поселке Озерном, однако точное место правоохранители пока не знают.
Что известно об исчезновении Виктории Фуриковой
- Как утверждают правоохранители, школьница является жительницей Житомирского района области.
- На вид девушке 15 лет. Она имеет худощавое телосложение и длинные русые волосы.
- Из дома она ушла 27 февраля, одетая в черную куртку с мехом и светло-коричневые ботинки.
- Утром 1 марта девочка выходила на связь с родными.
Виктория Фурикова может находиться в поселке Озерном / Фото полиции Житомирщины
О чем именно разговаривали родственники с девушкой и что она рассказала, в полиции не говорят. Однако просят всех жителей Житомирщины, которые владеют информацией о местонахождении девочки, звонить по номеру +38 067 137 29 70 или 102.
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