Полицейские пытаются установить местонахождение школьницы Виктории Фуриковой, которая ушла из дома еще 27 февраля. Утром 1 марта девочка связывалась с родными.

В Житомирской области правоохранители и неравнодушные граждане почти 3 суток пытаются найти 13-летнюю девочку.

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По данным следователей, она может находиться в поселке Озерном, однако точное место правоохранители пока не знают.

Что известно об исчезновении Виктории Фуриковой

Как утверждают правоохранители, школьница является жительницей Житомирского района области.

На вид девушке 15 лет. Она имеет худощавое телосложение и длинные русые волосы.

Из дома она ушла 27 февраля, одетая в черную куртку с мехом и светло-коричневые ботинки.

Утром 1 марта девочка выходила на связь с родными.



Виктория Фурикова может находиться в поселке Озерном / Фото полиции Житомирщины

О чем именно разговаривали родственники с девушкой и что она рассказала, в полиции не говорят. Однако просят всех жителей Житомирщины, которые владеют информацией о местонахождении девочки, звонить по номеру +38 067 137 29 70 или 102.