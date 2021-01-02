На Житомирщине 1 января произошло ДТП – автомобиль столкнулся с деревом. Вследствие соответствующих событий погибли 3 человека.

Авария произошла возле села Парипсы Попельнянского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

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По информации полицейских, инцидент произошел примерно в 8:50.

20-летний местный житель, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и выехал с дороги в кювет, где произошло столкновение с деревом,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 и 21-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще двух пассажиров в возрасте 34 и 35 лет – госпитализировали в Попельнянскую районную больницу.



Двух пассажиров госпитализировали / Фото пресс-службы полиции Житомирской области

Однако через несколько часов младший мужчина умер в реанимационном отделении. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! Уголовное производство начали в рамках статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.