На Житомирщині знайшли мертвим хлопця, якого шукали три доби
Івана Мисливого з Радомишля, якому було лише 17 років, знайшли мертвим. Його пошуки безрезультатно тривали три доби.
Источник:поліція Житомирщини
До пошуків долучилися волонтери, кінологи і рятувальники. Зрештою тіло мертвого юнака виявили водолази у річці на околиці населеного пункту.
Раніше У Житомирській області три доби шукали 17-річного хлопця: фото
Зникнення 17-річного хлопця на Житомирщині
- Про те, що хлопець зник, його рідні повідомили 19 березня. Він пішов з дому ввечері 18 березня і не повернувся.
- Поліція дізналася: хлопець був у райцентрі і зустрічався з друзями.
- Востаннє парубка бачив знайомий, який того ж вечора підвозив його якнайближче до домівки.
- Відтоді жодних відомостей про хлопця не було.
- У межах кримінального провадження поліцейські розглядали усі можливі версії його зникнення.
Хлопця у вечір зникнення підвозив друг / Фото з соцмереж
Де знайшли Івана
У першій половині дня 22 березня тіло юнака виявили в очереті. Візуально з берега його помітити було неможливо.
Озеро, де знайшли хлопця
При зовнішньому огляді загиблого тілесних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть, не виявили.
Причину смерті наразі з’ясовують експерти.
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