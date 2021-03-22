В Житомирі в ніч з 21 на 22 березня водій автомобіля Honda Accord порушив правила дорожнього руку. Під час затримання він чинив опір працівникам поліції – підірвав гранату.

Інцидент трапився на проспекті Миру в Житомирі. Вибух прогримів поблизу перинатального центру та кафе "Гульден". До теми Хотів підірвати знайому: у поліції повідомили жахливі подробиці вибуху в Боярці – фото Що відомо про вибух гранати За попередньою інформацією, легковим авто керував 35-річний житомирянин. Його вже кілька разів притягали до відповідальності за керування автомобілем без документів та у стані сп'яніння.

В ніч з 21 на 22 березня керманич знову порушив правила дорожнього руху. На це відреагував екіпаж патрульної поліції Житомирщини.

Вони намагалась затримати авто порушника.

Той чинив опір та підірвав гранату.

Через підрив снаряду, чоловіку відірвало частину руки.

Його негайно госпіталізували.