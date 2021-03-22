В ночь на 22 марта на Житомирщине водитель при задержании патрульной полицией оказал сопротивление. Как объяснили правоохранители, мужчина находился в неадекватном состоянии. В его машине было холодное оружие, наркотики и граната.

Водителя остановили на одной из улиц Житомира, но он начал убегать. Начальник полиции в Житомирской области Юрий Олейник рассказал о дополнительных деталях этого дела.

Начало истории В Житомире водитель оказал сопротивление при задержании: он подорвал гранату, чтобы убежать

Почему остановили авто

Сотрудники патрульной полиции остановили авто Honda Accord в 23:14. Водитель нарушил правила дорожного движения. За рулем находился 35-летний житель областного центра.

За последний год водителя уже дважды ловили за управление автомобилем в состоянии опьянения. Поэтому у мужчины забрали права. Но это не помешало ему продолжать садиться за руль.

Во время проверки документов водитель начал вести себя странно: он заблокировался в салоне и категорически отказался выполнять требования полицейских.

В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил с собой,

– рассказал Юрий Олейник.



Фото с места события / Фото патрульной полиции Житомирщины

Как отреагировали правоохранители

Патрульные вызвали подмогу – прибыли правоохранители особого назначения и следственно-оперативная группа.

Они пытались открыть двери легкового автомобиля. В это время водитель попытался скрыться и заставил автомобиль тронуться. Он выехал за пределы Житомира.

Правоохранители разработали операцию перехвата нарушителя. Экипажи заблокировали движение по дороге, по которой ехал мужчина.

Увидев полицейских, он развернул авто в противоположную сторону и продолжил бегство.

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Где схватили горе-водителя

Беглец вернулся в областной центр. На перекрестке с улицей Мира он не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине автомобиль Ford Transit.



Авто после столкновения / Фото патрульной полиции Житомирщины

Водитель вышел из машины с предметом, похожим на гранату. Пока полицейские уговаривали мужчину успокоиться, снаряд взорвался прямо в руках у мужчины.

По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку,

– объяснил начальник патрульной полиции Житомирщины.



Фото с места события / Фото патрульной полиции Житомирщины

Правоохранители считают, что причиной взрыва стали недостаточные навыки обращения с взрывоопасным оружием и неадекватное состояние.

Какие последствия взрыва

Для полицейских, которые окружили правонарушителя, угроза существовала, но – не оправдалась. Пострадал только правонарушитель.

Ему оторвало часть правой руки. Кроме того, у мужчины были многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области.



Мужчину госпитализировали / Фото патрульной полиции Житомирщины

В полиции Житомира начали расследование уголовного дела сразу по нескольким статьям:

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами;

угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Во время обыска в машине и по месту жительства мужчины нашли холодное оружие и, вероятно, наркотический порошок.

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