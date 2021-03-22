Неадекват в бронежилете и каске: в Житомире водитель при задержании подорвался на гранате
В ночь на 22 марта на Житомирщине водитель при задержании патрульной полицией оказал сопротивление. Как объяснили правоохранители, мужчина находился в неадекватном состоянии. В его машине было холодное оружие, наркотики и граната.
Источник:Патрульная полиция Житомирщины
Водителя остановили на одной из улиц Житомира, но он начал убегать. Начальник полиции в Житомирской области Юрий Олейник рассказал о дополнительных деталях этого дела.
Начало истории В Житомире водитель оказал сопротивление при задержании: он подорвал гранату, чтобы убежать
Почему остановили авто
Сотрудники патрульной полиции остановили авто Honda Accord в 23:14. Водитель нарушил правила дорожного движения. За рулем находился 35-летний житель областного центра.
За последний год водителя уже дважды ловили за управление автомобилем в состоянии опьянения. Поэтому у мужчины забрали права. Но это не помешало ему продолжать садиться за руль.
Во время проверки документов водитель начал вести себя странно: он заблокировался в салоне и категорически отказался выполнять требования полицейских.
В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил с собой,
– рассказал Юрий Олейник.
Фото с места события / Фото патрульной полиции Житомирщины
Как отреагировали правоохранители
- Патрульные вызвали подмогу – прибыли правоохранители особого назначения и следственно-оперативная группа.
- Они пытались открыть двери легкового автомобиля. В это время водитель попытался скрыться и заставил автомобиль тронуться. Он выехал за пределы Житомира.
- Правоохранители разработали операцию перехвата нарушителя. Экипажи заблокировали движение по дороге, по которой ехал мужчина.
- Увидев полицейских, он развернул авто в противоположную сторону и продолжил бегство.
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Где схватили горе-водителя
Беглец вернулся в областной центр. На перекрестке с улицей Мира он не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине автомобиль Ford Transit.
Авто после столкновения / Фото патрульной полиции Житомирщины
Водитель вышел из машины с предметом, похожим на гранату. Пока полицейские уговаривали мужчину успокоиться, снаряд взорвался прямо в руках у мужчины.
По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку,
– объяснил начальник патрульной полиции Житомирщины.
Фото с места события / Фото патрульной полиции Житомирщины
Правоохранители считают, что причиной взрыва стали недостаточные навыки обращения с взрывоопасным оружием и неадекватное состояние.
Какие последствия взрыва
Для полицейских, которые окружили правонарушителя, угроза существовала, но – не оправдалась. Пострадал только правонарушитель.
Ему оторвало часть правой руки. Кроме того, у мужчины были многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области.
Мужчину госпитализировали / Фото патрульной полиции Житомирщины
В полиции Житомира начали расследование уголовного дела сразу по нескольким статьям:
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами;
- угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;
- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Во время обыска в машине и по месту жительства мужчины нашли холодное оружие и, вероятно, наркотический порошок.
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