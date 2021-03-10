В Бердичеве в амбулатории пациентка с симптомами коронавируса набросилась на врача. Все потому, что женщине надоело стоять в очереди. Медработница в результате попала под капельницу.

Женщина вызвала скандал. Когда семейный врач пыталась успокоить ее, та ударила медика по голове.

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Что известно о бунтовщице

Женщине 62 года. Она работает судьей в апелляционном суде, но после ссоры ушла на больничный. Потерпевшая врач Наталья Маслий рассказала, что пациентка пришла с мужем и взбесилась из-за большой очереди. В тот день к медику записались 52 пациента.

К слову, у супругов не было декларации с Маслий.

Почему была такая большая очередь

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи Бердичева Наталья Хорошун отметила, что 2 из 4 медиков амбулатории заразились коронавирусом. Именно поэтому пациентов с подозрением на коронавирус принимали по очереди.

Открыли дело

В потасовку вмешались другие пациенты, а медики вызвали полицию. Правоохранители зарегистрировали производство по хулиганству. Дело передали в Госбюро расследований.

Правда, следователи ГБР будут проверять не только судью, но и то, не медлили ли медики с помощью.

Обратите внимание! За сутки 9 марта в Украине обнаружили 6377 больных коронавирусом. Среди них было 263 медика. Больше всего инфицированных – в Киеве. Кстати, на Житомирщине зафиксировали за сутки 141 случай COVID-19.



Всего с начала пандемии заболели более 1,4 миллиона человек.