Разнервничалась из-за очереди: на Житомирщине судья с симптомами COVID-19 избила врача
В Бердичеве в амбулатории пациентка с симптомами коронавируса набросилась на врача. Все потому, что женщине надоело стоять в очереди. Медработница в результате попала под капельницу.
Источник:ТСН
Женщина вызвала скандал. Когда семейный врач пыталась успокоить ее, та ударила медика по голове.
Читайте также Свадьба, посиделки и толпы за цветами: как "красные" Черновцы нарушают карантин
Что известно о бунтовщице
Женщине 62 года. Она работает судьей в апелляционном суде, но после ссоры ушла на больничный. Потерпевшая врач Наталья Маслий рассказала, что пациентка пришла с мужем и взбесилась из-за большой очереди. В тот день к медику записались 52 пациента.
К слову, у супругов не было декларации с Маслий.
Почему была такая большая очередь
Директор Центра первичной медико-санитарной помощи Бердичева Наталья Хорошун отметила, что 2 из 4 медиков амбулатории заразились коронавирусом. Именно поэтому пациентов с подозрением на коронавирус принимали по очереди.
Открыли дело
В потасовку вмешались другие пациенты, а медики вызвали полицию. Правоохранители зарегистрировали производство по хулиганству. Дело передали в Госбюро расследований.
Правда, следователи ГБР будут проверять не только судью, но и то, не медлили ли медики с помощью.
Поделиться новостью