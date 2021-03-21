В Житомирской области разгорелся скандал. Все потому, что памятник погибшим солдатам, установленный в селе Дедковичи, сравнили с российским президентом Владимиром Путиным.

Скандальное фото опубликовали в сети. "Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал фотографию автор сообщения.

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В комментариях к публикации пользователи возмутились из-за сходства солдата с президентом страны-агрессора, которая уже седьмой год воюет против Украины на Донбассе.



Так выглядит памятник в Дедковичах / Фото Сергея Гераимовича

Что еще пишут в сети

Комментаторы, в частности, поинтересовались, в каком именно году был возведен этот монумент, однако ответа пока не получили.