Памятник погибшим солдатам сравнили с Путиным: скандал на Житомирщине – фото
В Житомирской области разгорелся скандал. Все потому, что памятник погибшим солдатам, установленный в селе Дедковичи, сравнили с российским президентом Владимиром Путиным.
Скандальное фото опубликовали в сети. "Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал фотографию автор сообщения.
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В комментариях к публикации пользователи возмутились из-за сходства солдата с президентом страны-агрессора, которая уже седьмой год воюет против Украины на Донбассе.
Так выглядит памятник в Дедковичах / Фото Сергея Гераимовича
Что еще пишут в сети
Комментаторы, в частности, поинтересовались, в каком именно году был возведен этот монумент, однако ответа пока не получили.
- "Это позор";
- "Поставили бы лучше простой крест";
- "Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи";
- "Постмодернизм или кич";
- "Издевательство над павшими, по-другому это не назвать";
- "Мне одному кажется, что на царька российского похож?";
- "Вова Путин, копия";
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