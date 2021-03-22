В Житомирской области нашли мертвым парня, которого искали трое суток
Ивана Мыслывого из Радомышля, которому было всего 17 лет, нашли мертвым. Его поиски безрезультатно продолжались трое суток.
Источник:полиция Житомирской области
К поискам присоединились волонтеры, кинологи и спасатели. В конце концов тело мертвого юноши обнаружили водолазы в реке на окраине населенного пункта.
Ранее В Житомирской области трое суток искали 17-летнего парня: фото
Исчезновение 17-летнего парня в Житомирской области
- О том, что парень исчез, его родные сообщили 19 марта. Он ушел из дома вечером 18 марта и не вернулся.
- Полиция узнала: парень был в райцентре и встречался с друзьями.
- Последний раз парня видел знакомый, который в тот же вечер подвозил его как можно ближе к дому.
- С тех пор никаких сведений о парне не было.
- В рамках уголовного производства полицейские рассматривали все возможные версии его исчезновения.
Парня в вечер исчезновения подвозил друг / Фото из соцсетей
Где нашли Ивана
В первой половине дня 22 марта тело юноши обнаружили в камыше. Визуально с берега его заметить было невозможно.
Река, где нашли парня
При внешнем осмотре погибшего телесных повреждений, которые бы указывали на насильственную смерть, не обнаружили.
Причину смерти сейчас выясняют эксперты.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter