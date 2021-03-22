Ивана Мыслывого из Радомышля, которому было всего 17 лет, нашли мертвым. Его поиски безрезультатно продолжались трое суток.

К поискам присоединились волонтеры, кинологи и спасатели. В конце концов тело мертвого юноши обнаружили водолазы в реке на окраине населенного пункта.

Ранее В Житомирской области трое суток искали 17-летнего парня: фото

Исчезновение 17-летнего парня в Житомирской области

О том, что парень исчез, его родные сообщили 19 марта. Он ушел из дома вечером 18 марта и не вернулся.

Полиция узнала: парень был в райцентре и встречался с друзьями.

Последний раз парня видел знакомый, который в тот же вечер подвозил его как можно ближе к дому.

С тех пор никаких сведений о парне не было.

В рамках уголовного производства полицейские рассматривали все возможные версии его исчезновения.



Парня в вечер исчезновения подвозил друг / Фото из соцсетей

Где нашли Ивана

В первой половине дня 22 марта тело юноши обнаружили в камыше. Визуально с берега его заметить было невозможно.



Река, где нашли парня

При внешнем осмотре погибшего телесных повреждений, которые бы указывали на насильственную смерть, не обнаружили.

Причину смерти сейчас выясняют эксперты.