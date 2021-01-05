В поселке городского типа Белокоровичах Олевского района Житомирской области вечером 4 января произошла смертельная авария. В ней погиб 13-летний парень. Еще одного подростка госпитализировали.

Как выяснили следователи, минивэн двигался по улице Гагарина в направлении дороги Киев – Ковель. На неосвещенном участке дороги водитель наехал на группу детей-пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

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По предварительным данным, водитель Fiat Doblo Maxi находился в состоянии алкогольного опьянения. Но более точно это выяснят после выводов экспертизы.

Что известно о сбитии детей на Житомирщине

Минивэн сбил двух подростков около 22:30.

В результате столкновения 13-летний местный житель скончался на месте происшествия.

15-летнего парня с открытым переломом ноги медики скорой увезли в больницу.



Авария произошла на совершенно темной участке дороги / Фото полиции Житомирщины

До 8 лет заключения

31-летнего мужчину, который находился за рулем Fiat, полицейские отвезли к врачу для проверки на наличие алкоголя в крови. По внешним признакам, водитель был нетрезвым.

Мужчину задержали, а машину изъяли для проведения экспертизы.

По факту смертельного травмирования ребенка копы открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами. Впрочем, если выяснится, что водитель был нетрезв, квалификацию преступления могут изменить.

Сейчас ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.