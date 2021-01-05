На Житомирщине Fiat насмерть сбил ребенка, еще один подросток в больнице: фото
В поселке городского типа Белокоровичах Олевского района Житомирской области вечером 4 января произошла смертельная авария. В ней погиб 13-летний парень. Еще одного подростка госпитализировали.
Как выяснили следователи, минивэн двигался по улице Гагарина в направлении дороги Киев – Ковель. На неосвещенном участке дороги водитель наехал на группу детей-пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
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По предварительным данным, водитель Fiat Doblo Maxi находился в состоянии алкогольного опьянения. Но более точно это выяснят после выводов экспертизы.
Что известно о сбитии детей на Житомирщине
- Минивэн сбил двух подростков около 22:30.
- В результате столкновения 13-летний местный житель скончался на месте происшествия.
- 15-летнего парня с открытым переломом ноги медики скорой увезли в больницу.
Авария произошла на совершенно темной участке дороги / Фото полиции Житомирщины
До 8 лет заключения
31-летнего мужчину, который находился за рулем Fiat, полицейские отвезли к врачу для проверки на наличие алкоголя в крови. По внешним признакам, водитель был нетрезвым.
Мужчину задержали, а машину изъяли для проведения экспертизы.
По факту смертельного травмирования ребенка копы открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами. Впрочем, если выяснится, что водитель был нетрезв, квалификацию преступления могут изменить.
Сейчас ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
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