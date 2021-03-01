В Житомирской области вводят красную зону карантина. Новые ограничения начнут действовать в регионе от 3 марта.

Такое решение приняли 1 марта на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Ситуация с COVID-19 на Житомирщине

► Как ранее сообщил Виталий Бунечко, председатель Житомирской ОГА, в течение последних 4 недель в регионе наблюдалось ухудшение ситуации с COVID-19. Количество больных увеличилось втрое.

Он пояснил, что за последнюю неделю там провели почти 6000 ПЦР-тестов, коронавирус обнаружили у 2716 человек. То есть в пределах месяца динамика выросла с почти 900 до 2700 случаев.

► В области уже начали закрывать детские сады, в то же время школы там переводят на дистанционную форму обучения. В некоторых учебных заведениях раньше начнутся весенние каникулы.

Справка. Всего по состоянию на 1 марта на Житомирщине обнаружили 51 576 случаев коронавируса. От осложнений умерли 840 человек. Выздоровели 44 384 пациентов.

Что изменится из-за красной зоны

3 марта в Житомирской области будет запрещена работа предприятий общественного питания. Исключение – доставка и на вынос.

Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения, непродовольственные рынки и магазины.

Кроме этого, закроют свои двери для посетителей спорт-залы, бассейны, а также фитнес-центры.

В то же время правила красной зоны карантина предполагают, что будут действовать и ограничения всех зон.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала