У Житомирі затримали вандала, який розбив меморіал Небесної сотні
Поліцейські Житомирської області затримали молодика, якого підозрюють у пошкодженні пам’ятника Героям Небесної сотні. Наразі триває розслідування.
Источник:Поліція Житомирщини
Поліцейські Житомирщини вчора, 15 березня, відкрили кримінальне провадження за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".
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Що відомо про затримання вандала
Вони проаналізували записи із камер відеоспостереження. Правоохоронці отримали інформацію про чоловіка, який ймовірно скоїв кримінальне діяння. Ним виявився 41-річний житель Житомира.
Поліцейські кілька разів перевіряли його місце проживання. Ввечері, коли чоловік повернувся додому, правоохоронці його затримали.
Тривають подальші слідчі дії.
Що відомо про акт вандалізму
- Зранку 14 березня В Житомирі на майдані Корольова невідомий пошкодив меморіал Героям Небесної Сотні.
- Це помітили комунальники, які вийшли на роботу насупного дня – у понеділок, 15 березня.
- Але камери відеоспостреження біля меморіалу зафіксували обличчя чоловіка, тому правоохоронці змогли оперативно його знайти.
Інші випадки дикунства за останній місяць
- У Львові молодик розбив частину Меморіалу Небесної Сотні, коли вгатив ногою по скляному паркану.
- У Мюнхені постраждала могила Степана Бандери.
- На початку лютого у Львові облили ще фарбою пам'ятник Степану Бандері. Через тиждень правоохоронці затримали злодіїв – ними виявилися студенти одного з львівських університетів.
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