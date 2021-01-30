Военнослужащий 95 бригады в Житомире продавал наркотики и сигареты гражданским. Контрактник организовал наркотрафик в свою воинскую часть и другие.

Источник: пресс-секретарь СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк

Клиентов наркоделец находил и среди военных, и среди гражданских.

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Как работал военный

В СБУ отметили, что наркоторговля была оживленной. Ежедневно военный сбывал до 10 мелкооптовых наркопартий. Знакомым отдавал наркотики при встрече, с другими работал через закладки.

Сколько зарабатывал наркоделец

Ежедневная выручка от продажи наркотиков составила около 10 тысяч гривен. Правоохранители задокументировали неоднократные факты наркоторговли военного.



Задержание военного / Фото СБУ

Как задержали контрактника

Дельца задержали во время очередной попытки сбыта партии наркотиков. Мужчина имел 20 граммов амфетамина, то есть более 100 доз, 10 коробок с расфасованным каннабисом. На "черном рынке" стоимость изъятого достигает 15 тысяч гривен.

Дома у военного нашли еще 100 доз психотропов, каннабис, а также средства для их фасовки.

Что грозит дельцу

Сейчас решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия. Военнослужащему может грозить от 6 до 10 лет тюрьмы.



Изъятые наркотики / Фото СБУ